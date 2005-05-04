نخستين همكاري اسپايك لي و يونيسف شكل مي گيرد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اسپايك لي به جمع كارگردانهايي پيوست كه براي يونيسف فيلمهاي كوتاه مي سازند .اين فيلمسازموافقت كرد فيلمنامه اي را كه توسط اعضاي خانواده اش به رشته تحريردرآمده به فيلم تبديل كند.

" جان وو" و" ريدلي اسكات " از ديگر كارگردانهاي مطرحي هستند كه آمادگيشان را براي ساخت مجموعه " تمامي كودكان نامرئي " اعلام كرده اند. اين مجموعه درحقيقت تلاشي براي ترسيم زندگي كودكاني است كه با مشكلات بسياري مواجه هستند.

فيلم " اسپايك لي " براساس فيلمنامه " جولي لي " و" سينك لي " رقم مي خورد و شرح حال دختري است كه از يك پدر و مادر معتاد به دنيا مي آيد، از همين رو از بدو تولد مبتلا به بيماري ايدز است.

اين كارگردان كه تا به حال فيلمهاي " ملكولم ايكس " و" كار درست را انجام بده " را دركارنامه هنري اش ثبت كرده، دراين باره گفت :" اين فيلم شاهد اولين همكاري من با يونيسف است و اميد واريم كه درآينده بتوانم برميزان اين همكاري بيافزايم."

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