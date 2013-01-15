مردم به اجرای هفتادمین گلدن گلوب نمره قبولی دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نظرسنجی‌های انجام شده درباره نمایش برنامه اهدای جوایز گلدن گلوب که از سوی اتحادیه مطبوعات خارجی آمریکا هر سال به بهترین فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی تعلق می گیرد، نشان داد برنامه 2013 نمره 4/6 را از افراد 18 تا 49 سال کسب کرد.

این نمره 28 درصد بالاتر از رده‌بندی 5 است که برای برنامه سال پیش به دست آمده بود.

برنامه 2013 که با اجرای تینا فی و امی پولر با 677/19 میلیون تماشاگر تلویزیونی انجام شد، بالاترین آمار تماشاگران به دست آمده از سال 2007 تاکنون را کسب کرده است.

در آن سال این برنامه موفق به کسب امتیاز 6/7 شده بود. با این حال سال 2004 با جلب 8/26 میلیون تماشاگر و به دست آوردن نمره 9/9 جایگاهی خاص را به خود اختصاص داده است.

یکی از نکات خاص برنامه اهدای جوایز امسال حضور بیل کلینتون رییس جمهور اسبق آمریکا بود که برای معرفی فیلم "لینکلن" به روی صحنه آمد.

