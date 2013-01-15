رصدخانه دانشگاه پیام نور فیروزآباد آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رصدخانه با تلاش و پیگیری رئیس مرکز از سال 89 در دستور کار قرارگرفت که خوشبختانه در ابتدای سال 1391 اجرای این پروژه آغاز و هم اکنون به اتمام و در مرحله بهره برداری قرار گرفته است.

مشخصات فنی تلسکوپ که ساخت شرکت مید کشور آمریکاست با عدسی 8اینچ و بزرگ نمایی 200 برابر نصب شده است.

مساحت این رصد خانه 16 متر مربع و قطر 4.5 متر که جنس جداره بیرونی آن آلومنیوم و محفظه داخلی از(ام.دی.اف)و در ارتفاع 1450متری از سطح دریا قرار گرفته است. اتاقک بالایی وگنبد به صورت دوار بوده و دریچه آن به صورت مکانیکی و کنترل از راه دور باز و بسته می شود.

هدف ازاحداث این رصدخانه کمک در انجام واحدهای عملی دانشجویان رشته جغرافیا این مرکز بوده که دانشجویان بایستی با ارائه درس زمین در فضا با مسائل نجومی آشنا شوند.

از رصدخانه دانشگاه پیام نور فیروزآباد علاوه بر استفاده های تخصصی می توان در بازدید های علمی دانش آموزان شهرستان وشهر های تابعه برای علاقه مندان ودیگر قشر ها با انجام خدمات زمینه آشنایی را فراهم سازد.

از اهداف مهم این دانشگاه در ایجاد رصدخانه تشکیل ستاد استهلال در ایام ماه مبارک رمضان بوده که امید است همکاری لازم جهت تشکیل این ستاد ایجاد شود.

این رصدخانه با برآورد هزینه 25میلیون تومان آغاز و به اتمام رسیده که هم اکنون آماده بهره برداری است.

بررسی راهکارهای توسعه و تثبیت دانشگاه پیام نور خشت

در بازدید دکتر مظلومیان رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس و هیئت همراه و نشست هیئت موسس این دانشگاه با ایشان مسائل و مشکلات مربوط به دانشگاه پیام نور خشت مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، خسروی مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور خشت گزارش مبسوطی از وضعیت دانشگاه ارائه و خواهان حمایت و همکاری مسئولین از این واحد دانشگاهی شد.

در ادامه خلیلی باصری بخشدار خشت ضمن تقدیر و تشکر از حضور مسئولین دانشگاه پیام نور استان پیرامون وضعیت فرهنگی، اصالت دینی، تاریخی و ولایتمداری مردم خشت مطالبی را بیان کرد.

وی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور یکی از موفق ترین دانشگاه های کشور در تربیت فرزندان این مرز و بوم بوده و در پیشبرد اهداف علمی کشور گام موثری را برداشته است.

وی بومی پذیری دانشجو در این دانشگاه و ارائه خدمات آموزشی مطلوب و مناسب به دانشجویان را از خصوصیات این دانشگاه برشمرد.

بخشدار خشت همچنین در خصوص پیگیری 10 هکتار زمین برای ساخت واحد دانشگاهی اعلام کرد: این مهم در آینده نزدیک و طی مراحل قانونی به این واحد واگذار خواهد شد.

در ادامه دکتر مظلومیان رییس دانشگاه پیام نور استان فارس طی سخنانی از تلاش و زحمات رئیس دانشگاه پیام نور خشت و مردم شهیدپرور خشت و هیئت موسس این دانشگاه تقدیر و مطالبی را در خصوص اهداف اصلی راه اندازی دانشگاه پیام نور و نحوه اجرای نظام آموزشی دانشگاه پیام نور و بومی گزینی و نیز دریافت شهریه پایین و دسترسی بهتر دانشجویان به مراکز آموزشی بیان کرد.

وی همچنین در خصوص کد مستقل این واحد دانشگاهی و احداث ساختمان جدید تصریح کرد: به محض تحویل زمین، کار ساخت و ساز این واحد دانشگاهی در دستور کار قرار خواهد گرفت.