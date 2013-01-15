مدارس استان اردبیل تعطیل شد/ ششمین روز تعطیلی ها در زمستان آرام

به گزارش خبرنگار مهر، با کاهش محسوس دما از دو روز پیش و نیز ورود سامانه بارشی که از بعد از ظهر دیروز این استان را تحت پوشش قرار داده بود، بارش برف از بامداد امروز سه شنبه در بیشتر مناطق آغاز شده و هم اکنون نیز تداوم دارد.

این بارشها که بیشتر در مناطق مرکزی استان اردبیل بوده موجب تعطیلی مدارس بسیاری از شهرها و بخشها در مقاطع مختلف و بیشتر در سری صبح این استان شده است.

براین اساس امروز مدارس پیش دبستانی و ابتدایی شهرهای اردبیل، مشگین شهر، نمین، نیر، بیله سوار، جعفرآباد، هیر و ارشق در سری صبح تعطیل شده است.

علاوه بر این به دلیل شدت بارش و نیز برودت شدید هوا مدارس پیش دبستانی و ابتدایی در شهرستان سرعین نیز در دو شیفت قبل از ظهر و بعد از ظهر تعطیل اعلام شد.

این تعطیلی ها تمام مدارس مناطق شهری و روستایی را شامل می شود.



آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرده در صورت تداوم بارندگی و سرمای هوا و در ساعات آینده در خصوص تعطیلی مدارس نوبت بعد از ظهر در مناطق دارای شرایط ناپایدار جوی نیز تصمیم گیری خواهد شد.

از زمان آغاز بارشهای زمستانی تاکنون، تعطیلی امروز مدارس ششمین روز تعطیلی ها محسوب می شود.

بارشها علاوه بر تعطیلی مدارس در حال حاضر موجب اختلال در عبور و مرور شهری و بویژه برون شهری شده و تردد در محورهای سخت گذر و کوهستانی استان به کندی صورت می گیرد.