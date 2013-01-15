محور آزادشهر - نوده خاندوز به سرانجام نرسیده است

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درخصوص محور آزادشهر به نوده که چهار بانده است تاکنون چند بار با وزیر راه و شهرسازی صحبت شد و دستور صریح برای تکمیل این طرح داده شده است.

وی اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی استان در سال گذشته نتوانست به تعهدات خود در قبال پیمانکاران عمل کند و مطالبات را پراخت کند.

صابری یادآورشد:محور آزادشهر به نوده به دلیل آنکه حادثه های مرگباری در این محور را شاهد هستیم، تقاضیا تعجیل در تکمیل این طرح را داریم.

نماینده مرد م آزادشهر و رامیان ادامه داد: متاسفانه قول مدیران عملی نشد درحالیکه با رقم ناچیزی می توان این مسیر را به سرانجام رساند.

وی یادآورشد: عملا پیمانکاری در این پروژه مشغول به کار است ولی هیچ موردی از پیشرفت کار را شاهد نیستیم و هنوز پروژه به سرانجام خود نرسیده است.

محور آزادشهر نوده خاندوز در شرق گلستان واقع شده است و به گفته مسئولان راه و شهرسازی بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.