حجت‌الاسلام محمد اصل خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نقش وقف در جامعه افزود: وقف سنتی حسنه است که همیشه در تاریخ ماندگار است و این وظیفه و تکلیف شرعی ما است که تلاش کنیم این فریضه دینی را بعنوان یکی از احکام اجتماعی اسلام احیا کنیم.

وی اظهار داشت: باید هر فرد مسلمان مانند واجبات برای رفع معضلات و مشکلات به وقف توجه نماید و با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی جامعه را از موازین شرعی پیامدهای موقوفه خواری آگاه کند.

حجت‌الاسلام اصل خلیلی افزود: بخشی از کار احیای وقف بر عهده رسانه های جمعی و مطبوعات و هنرمندان است که در این زمینه سازمان اوقاف و امور خیریه را یاری دهند و با هنر خاصی که در قلم، کاریکاتور و تئاتر و... دارند به احیای وقف بپردازند تا بخشی از مشکلات جامعه امروز مرتفع شود.

کارشناس امور دینی و فرهنگی اداره اوقاف و امورخیریه گرمسار بیان داشت: همچنین می طلبد در رسانه ها بر روی نکات اخلاقی در خصوص وقف تاکید شود که یقینا موجب هدایت افکار عمومی در جامعه خواهد شد.

حجت‌الاسلام اصل خلیلی با بیان اینکه در سطح شهرستان گرمسار موقوفات متعددی داریم تصریح کرد: ماموریت اصلی اوقاف و امرخیریه در زمینه ساخت، حفظ و توسعه مساجد، بقاع متبرکه، حفظ موقوفات و تبدیل آنها به قطب فرهنگی مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری برای انجام کارهای فرهنگی در سطح امامزاده ها و بقاع متبرکه است.

وی در خصوص درآمدهای اوقاف از محل موقوفات و چگونگی استفاده از آنها گفت: این درآمدها برای استفاده سازمان اوقاف نیست بلکه اوقاف صرفا متولی امور است تا تمام موقوفات را با بهره برداری درست و با قیمت منسب اجاره دهد و درآمدهای ناشی از آن راصرف واقعی نیت واقفان، نگهداری خود موقوفات، حمایت از افرادی مانند ایتام و مستمندان و امور قرآنی می کند.

کارشناس امور دینی و فرهنگی اداره اوقاف و امورخیریه گرمسار در پایان درخصوص جنبه های اقتصادی وقف گفت: ترویج و بهره برداری درست و شرعی از موقوفات و اموال وقفی باعث تکثر ثروت و سبب خارج ساختن ثروت از انحصارمی شود و موجبات خدمات دهی به نیازهای جامعه در ایجاد رفاه اجتماعی، بالا بردن سطح رفاه عمومی و توسعه اقتصادی خواهد شد.