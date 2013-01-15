کنسرت همایون شجریان در نمایی از پل خواجوی اصفهان طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت آیینه‌ها و گروه سیاوش دوشنبه شب نخستین برنامه خود را اجراء کرد که با نظم خاصی برگزار شد.

شور و شوق حضور مردم برای شرکت در این مراسم به حدی بود که از ساعتها پیش از شروع مراسم مردم در بیرون از محل برگزاری منتظر بودند تا به سمت سالن هدایت شوند و شور و شوق حضور در کنسرت سبب شده بود که یخ سرمای هوا ذوب شود و مردم با اشتیاقی دو چندان در انتظار بودند.

سالن رودکی مملو از جمعیت و به سادگی آراسته شده بود تا گروه موسیقی سیاوش در سالن حاضر شوند، نمایی از پل تاریخی و زیبای خواجو تنه چیزی بود که پشت صحنه این گروه را شامل میشد.

پس از آنکه حضار در صندلی های خود مستقر شدند گروه سیاوش با حضور همایون شجریان و کیخسرو پورناظری در محل حاضر شدند و در دو بخش به اجرای برنامه پرداختند.

مقام اصفهان بخش نخست کنسرت آییه ها بود

در بخش نخست، این کنسرت در مقام اصفهان با اجرای قطعه "مهتاب" به آهنگسازی سهراب پورناظری بر اشعاری از خیام روی صحنه رفت و پس از آن "خداوندان اسرار" که اشعاری از مولوی را در بر داشت با آهنگ سازی سهراب پورناظری اجراء شد.

به گزارش مهر در در قسمت پایانی بخش نخست کنسرت آیینه‌ها "جانی و صدآه" که در بردارنده اشعاری از حافظ بود اجراء شد که آهنگ سازی این بخش را نیز کیخسرو پورناظری بر عهده داشت.

پس از تمام شدن بخش نخست گروه سیاوش به بر روی سن اجرای برنامه به سمت مردم حرکت کردند که مورد تشویق مردم قرار گرفتند و بلافاصله پس از آن بخش دوم برنامه در دستگاه آوا آغاز شد.

در این بخش نیز ابتدا قطعه "نگار" به آهنگسازی کیخسرو پورناظری با شعری از مهسا زمانیان روی صحنه رفت و پس از اجرای این قطعه ساز و آواز بر شعری از حافظ از دیگر بخش های این بخش از کنسرت بود.

قطعه"آیینه ها" که عنوان این کنسرت نیز از آن گرفته شده با شعری از هومن ذکایی اجرا شد و در ادامه تکنوازی کمانچه با اجرای سهراب پور ناظری روی صحنه رفت که این بخش نیز مورد استقبال مردم قرار گرفت.

قطعه بی کلام "ازعشق" به آهنگسازی سهراب و تهمورس پورناظری از دیگر قطعات این بخش بود. در ادامه ساز و آواز بر اشعاری از حافظ و سعدی اجرا شد و قطعه پایانی این بخش "هفت دریا" با اشاعاری از مولاناد بود نام داشت که آهنگسازی آن را سهراب پورناظری بر عهده داشت.

پس از اتمام کنسرت گروه سیاوش نزدیک به چند دقیقه از سوی مردم تشویق شدند و از آنها درخواست شد تا اجرای قطعه "مرغ سحر" را نیز داشته باشند که گروه سیاوش مجددا به اجرای برنامه پرداختند و در پاسخ به درخواست مردم قطعه "جم جهان " را اجرا کردند که این قطعه نیز مورد استقبال حضار قرار گرفت.

به گزارش مهر این کنسرت با نظم بسیار خاصی برگزار شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

از جمله موضوعاتی که اخیرا توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه قرار گرفته همین بستر سازی جهت حضور هنرمندان در شهر و دیار اصفهان است که خود جای توجه دارد.

به گزارش مهر از نکاتی که در طراحی دکور برنامه قابل توجه بود اجرای برنامه در نمایی از پل خواجو بود جایی که هنرمندان به نام شهر و دیار اصفهان در آنجا رشد و نمو یافتند و هنوز که هنوز است نیز بسیاری از هنرمندان اصفهانی در این محل آواز خوانی می کنند.

این کنسرت روز گذشته در دو بخش اجراء شد و امشب سه شنبه نیز در سالن رودکی اصفهان برگزار می‌شود.

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گزارش: محمد قاسمی