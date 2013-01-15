کارت سوخت 100 راننده تاکسی و آژانس در خراسان جنوبی ابطال می شود

محمد قلندری در گفتگو با مهر، اظهارداشت: در حال حاضر تعداد 120 نفر تاکسی دار و راننده آژانس غیرفعال در استان بوده که دارای کارت سوخت بوده و از این کارتها استفاده می کنند.

وی اضافه کرد: از این تعداد 80 نفر در بیرجند، 16 نفر در سربیشه، 10 نفر در بشرویه، شش نفر در درمیان و هشت نفر در فردوس دارای کارت سوخت بوده اما در شغل رانندگی فعالیت ندارند.

دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با بیان اینکه آژانس‌ های درون‌ شهری و برون‌ شهری غیرفعال در سطح استان شناسایی شده‌ است، افزود: در این راستا با همکاری تعزیرات حکومتی کارت سوخت این آژانس‌ها باطل می ‌شود.

وی عنوان کرد: برای جلوگیری از سوء استفاده از سوخت دولتی باید این افراد نیز ساماندهی شده و نسبت به ابطال این کارتها اقدام شود.

وی همچنین در خصوص صادرات روغن تقطیری از مرزهای استان، تصریح کرد: در 9 ماهه امسال دو میلیون و 123 هزار و 300 تن روغن تقطیری از مرزهای استان صادر شده است.

وی اضافه کرد: طبق اقدامات انجام شده هم اکنون مشکلات صادرات روغن تقطیری از مرزهای استان رفع شده و صادرات روغن تقطیری در استان افزایش یافته است.

دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی از کاهش قاچاق سوخت در استان خبر داد و گفت: در این راستا تمام گلوگاه ‌های قاچاق‌ سوخت در استان شناسایی شده است.