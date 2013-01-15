فعالیت کشتار سنتی دام در زنجان از ابتدای بهمن ماه متوقف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمودی شامگاه دوشنبه در هشتمین جلسه ستاد عمران شهری استان افزود: در حال حاضر در شهرستان های زنجان، ابهر، خرمدره، هیدج، صائین قلعه، سلطانیه و ارمغان خانه کشتارگاه های سنتی تعطیل شده است.

وی با یادآوری اینکه بسته شدن کشتارگاه ها در مابقی شهرستان ها در حال پیگیری است، افزود: از ابتدای بهمن ماه کشتار سنتی دام در استان به پایان خواهد رسید و همه کشتارها در زنجان به صورت صنعتی انجام خواهد شد.

مدیرکل امور شهری استانداری زنجان همچنین در خصوص نصب کارت بلیط و جی پی اس در اتوبوس های شهر ادامه داد: در استان های هم سطح زنجان هنوز این کار انجام نشده است و این نقطه قوتی برای استان است.

وی با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های عمران شهری در استان افزود: شهرداری های شهرهای سلطانیه، دندی، قیدار، سجاس، نیک پی و ماهنشان جزو 5 شهرداری برتر استان در بالا بودن میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های عمران شهری است.