فعالیت کشتار سنتی دام در زنجان از ابتدای بهمن ماه متوقف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمودی شامگاه دوشنبه در هشتمین جلسه ستاد عمران شهری استان افزود: در حال حاضر در شهرستان های زنجان، ابهر، خرمدره، هیدج، صائین قلعه، سلطانیه و ارمغان خانه کشتارگاه های سنتی تعطیل شده است.
وی با یادآوری اینکه بسته شدن کشتارگاه ها در مابقی شهرستان ها در حال پیگیری است، افزود: از ابتدای بهمن ماه کشتار سنتی دام در استان به پایان خواهد رسید و همه کشتارها در زنجان به صورت صنعتی انجام خواهد شد.
مدیرکل امور شهری استانداری زنجان همچنین در خصوص نصب کارت بلیط و جی پی اس در اتوبوس های شهر ادامه داد: در استان های هم سطح زنجان هنوز این کار انجام نشده است و این نقطه قوتی برای استان است.
وی با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های عمران شهری در استان افزود: شهرداری های شهرهای سلطانیه، دندی، قیدار، سجاس، نیک پی و ماهنشان جزو 5 شهرداری برتر استان در بالا بودن میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های عمران شهری است.
محمودی گفت: شهرداری سلطانیه با 8 پروژه دارای 74 درصد پیشرفت فیزیکی، هیدج با 5 پروزه 61 درصد پیشرفت، چورزق با 5 پروژه 58 درصد، شهرداری سجاس با 7 پروژه 57 درصد، آب بر با 9 پروژه 51 دردص و شهرداری ارمغانخانه با 6 پروژه دارای 46 درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه های عمران شهری است.
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