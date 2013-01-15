کشف 123 میلیون انواع دارو قاچاق در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان روز سه شنبه در حاشیه همایش روسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در سال گذشته کشف کالای قاچاق نسبت به سال 89 ، 47 درصد رشد داشته است. امروز مبارزه با قاچاق کالا مدرن شده است در حالیکه قانون مبارزه برای 72 سال پیش است این امر باعث شده است تا کام قاچاقچیان شیرین شود. از سوی دیگر دست قضات و پلیس برای برخورد بسته شده است. به نظر من اگر عزم جدی برای مبارزه با قاچاق وجود نداشته باشد تمامی اقدامات مبارزه سخت می شود.

جانشین رئیس پلیس کشور با انتقاد از برخی دستگاهها گفت: متاسفانه تعداد زیادی از قاچاقچیان دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شد اما حجم زیادی از پرونده ها منجر به محکومیت نمی شود که امیداریم این خلاء قانونی رفع شود.

وی در خصوص نقش مدیران نفتی در موضوع قاچاق سوخت گفت: واقعیت این است که افزایش قیمت ارز باعث افزایش قاچاق سوخت شده است ضمن این که ما در عرضه سوخت مشکل داریم و به برخی از مراکز بیشتر از مصرفشان سهمیه می دهیم. امر توزیع و مصرف سوخت نیازمند نظارت بیشتر است.

رادان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تاخیر پرداخت ارز مرجع 1226 تومان در قاچاق کالا گفت: تا قبل از اجرای طرح شبنم و پورتال ارزی مقادیری لوازم و مواد مصرفی وارد کشور می شد که بلا فاصله همین اقلام صادر می شد. با اجرای این دو پروژه قطعا واگذاری ارز مرجع نیز کنترل شده و به کنترل و نظارت در می آید. افزایش قیمت سوخت و نوسانات ارزی باعث به زحمت افتادن ماموران در راه مبارزه با قاچاق سوخت می شود.

جانشین رئیس پلیس کشور با اعلام اینکه اگر قانون مبارز با قاچاق تصویب نشود به مشکل برمی خوریم، افزود: هدف پلیس برخورد با قاچاقچیان کوله بری نیست و ما سعی می کنیم تا صاحبان اصلی قاچاق را شناسایی کنیم چراکه قاچاقچیان کوله بری در خدمت این افراد هستند.

رادان در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص مبارزه با قاچاق دارو از کشف 163 میلیون داروی انسانی و دامی خبر داد و افزود: پرونده این افراد به مراجع قضایی ارسال و داروها نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. در این رابطه 923 پرونده تشکیل شده که ارزش ریالی 41 پرونده بیش از یک میلیارد ریال است ضمن اینکه در این رابطه 900 قاچاقچی شناسایی ودستگیر شده اند.

وی با اشاره به اینکه چرخه واردات دارو نیازمند کنترل بیشتری است، تصریح کرد: برخی دلالان در این حوزه دارو وارد می کنند تا نیازهای مردم را مرتفع سازند اما فروش داروهای قاچاق و تاریخ مصرف گذشته می تواند به سلامت مردم ضربه بزند.

وی در پایان گفت: تاکنون چند عملیات در محله ناصر خسرو برای مقابله با قاچاقچیان دارو به اجرا در آمده است و به زودی نیز طرح های جدید به اجرا در می آید.