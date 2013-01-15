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۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

آغاز تغییر در فرمانداریهای کرمان/ سرپرست جدید فرمانداری فاریاب معرفی شد

آغاز تغییر در فرمانداریهای کرمان/ سرپرست جدید فرمانداری فاریاب معرفی شد

فاریاب - خبرگزاری مهر: در حالیکه برخی شنیده ها از تغییر در فرمانداریهای استان کرمان طی روزهای آینده حکایت داشت که اولین تودیع و معارفه در فرمانداری فاریاب کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، شنیده ها از بروز تغییر در برخی فرمانداریهای تازه تاسیس استان کرمان طی روزهای آینده حکایت دارد گفته می شود این تغییرات در شهرستانهای ریگان، فهرج، انار و فاریاب کلید می خورد این درحالی است که عصر دوشنبه تغییر فرماندار فاریاب رنگ واقعیت گرفت و غلامرضا پهلوانی جای خود را به قلندر نظری داد.

این درحالی است که تنها چند ماه دیگر به پایان کار دولت دهم باقی مانده است و شهرستانهای مورد نظر نیز از شهرستانهای تازه تاسیس استان کرمان محسوب می شوند.

اینکه تا چه حد این تغییرات در توسعه این شهرستانهای طی چند ماه باقیمانده تاثیر گذار است باید منتظر ماند و به قضاوت نشست.

جواد کمالی، معاون استاندار کرمان هدف از تغییر فرماندار را توسعه و پیشرفت بیشتر این مناطق است.

وی تصریح کرد: استفاده از افراد بومی در مدیریت شهرستانها می تواند در شناسایی فرصتها و تهدیدها و خدمتگذاری را روز آخر فعالیت تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: مسئولان در هر سمتی باید تمام تلاش خود را برای خدمتگذاری به مردم به کار گیرند.
 

کد مطلب 1791257

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