سرانه تولیدات دامی بیش از میانگین کشوری/مقام اول فارس در تولید گوشت قرمز

محمد جعفرصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان فارس توانسته در تولید گوشت قرمز با تولیدسالانه 77 هزار تن گوشت مقام اول کشور را داشته باشد.

وی ادامه داد: مقام سوم کشوری تولید مرغ با 120 هزار تن و همچنین با تولید سالانه 700 هزار تن شیر، فارس توانسته مقام پنجم کشوری را به دست آورد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه فارس بالای متوسط کشوری تولید دارد، بیان کرد: سرانه تولیداتی مانند شیر در فارس به ازاء هر نفر ساکن بالاتر از میانگین کشوری است.

صادقی عنوان کرد: فارس توانسته نسبت به پارسال پنج تا 10 درصد افزایش تولید داشته باشد و به طور مثال تولید حدود 108 هزار تن سالانه گوشت قرمز را به 120 هزار تن و تولید شیر را از 693 هزار تن به 700 هزار تن برساند.

وی با اشاره به اثر گذاری سلیقه مصرف کننده در تولیدات ادامه داد: علت بالا بودن تولید مرغ به نسبت گوشت قرمز به وجود عوارض بیماری زا مانند کلسترول و... کمتر در این گوشت و قیمت پایین آن برمی گردد که موجب تقاضای بیشتر مصرف کننده می شود.

مازاد تولید دامی در فارس

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: فارس در تولیدات دامی نسبت به نیاز استان دارای مازاد تولید است که این موضوع کمک به صادرات استان کرده است.

صادقی در خصوص اثرات خشکسالی بر تولیدات دامی گفت: خشکسالی باعث کم شدن تولیدات دامی و به مراتب باعث افزایش گوشت می شود اگرچه خشکسالی در دام داری صنعتی اثر زیادی ندارد.

وی اضافه کرد: بالا رفتن قیمت علوفه به مراتب موجب افزایش قیمت گوشت و فراورده می شود و هزینه تولید با تغییراتی مانند خشکسالی دارای نوسان می شود.