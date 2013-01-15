اشتغال همزمان در موسسات دانش بنیان مشروط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل در ماده 15 این طرح مقرر کردند عضویت همزمان کلیه اشخاص شاخص در هر یک از قوای سه گانه و موسسات و سازمان های تابعه آنها و شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به هر مقدار از بودجه کشور استفاده می کنند، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی می شوند.

مشاغل آموزشی، موضوع ماده 2 و افراد موضوع ماده 2 این قانون از شمول حکم این ماده مستثنی است.

نمایندگان مجلس در ماده 16 این طرح مقرر کردند اشتغال همزمان مشمول این قانون در شرکت ها و موسسات دانش بنیان در حوزه کاری سازمان انرژی اتمی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و هوافضا مشروط مصوبه شورای عالی امنیت ملی به نام فرد یا شرکت مربوطه در مدت زمان مشخص مجاز است.

نمایندگان مجلس در آخرین ماده این طرح مصوب کردند قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 و اصلاحات بعدی آن از تاریخ لازم الاجرا شدن آن لغو می شود.

به گزارش مهر، بررسی این طرح یک فوریتی در مجلس به پایان رسید.