تلاش برای ارتقای پیشرفت تراکتور/ در لیگ برتر حاشیه زیاد است

تونی اولیویرا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه لیگ برتر ایران، یک لیگ سخت است، اظهار داشت: در بازی های لیگ برتر ایران درگیری و حاشیه زیاد است و به نظر من تیم ها به سختی می توانند رشد کنند. از سویی اغلب تیم ها مشکلات مالی دارند و فقط تیم تراکتورسازی نیست که از این مشکل رنج می برد.

وی ادامه داد: به نظر من امسال تیم پرسپولیس، استقلال و سپاهان از بقیه تیم ها قوی ترند و تیم تراکتورسازی نیز تلاش می کند تا بیشتر رشد کرده و خود را در بین تیم های بالای جدولی و مدعیان حفظ کند.

اولیویرا گفت: ما از اینکه در حال حاضر در رتبه های بالایی جدول لیگ برتر قرار گرفته ایم، خوشحالیم اما به هیچ عنوان از کورس با صدرنشینان عقب نخواهیم نشست. نگاه ما به بازی های آینده است و سعی داریم که تا پایان فصل روند رو به رشد و نتایج خوب خود را ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه او توجه چندانی به نتایج دیگر رقبا ندارد، یادآور شد: من قبلا هم گفته ام که فکر و تمرکز ما بیشتر روی بازی های خودمان است و سعی می کنم که به بازی های تیم های رقیب فکر نکنم. ما دوست داریم بهترین نتایج را کسب کنیم و روند خوب خود را تا پایان فصل ادامه دهیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز میزان رضایت خود از بازیکنان جذب شده در تعطیلات نیم فصل را مطلوب بیان کرد و گفت: گیبسون و جاناتان دو بازیکن خارجی تیم ما در بازی هایی که به میدان رفتند، زمان چندان زیادی برای نشان دادن خود نداشتند اما با این حال به نظر من آنها می توانند در ترکیب تراکتورسازی عملکرد خوبی داشته باشند. جواد کاظمیان که تا اینجا خوب بوده و در بازی هایی که به میدان رفته نشان داده که می تواند برای ما مثمر ثمر باشد. در مورد حبیب گردانی نیز باید بگویم که او یک مدافع با استعداد، قوی و با کیفیت است و می خواهم بر حسب شرایط، او را نیز در ترکیب قرار دهم.

وی در ادامه اظهار داشت: ما نسبت به قبل خیلی پیشرفت کرده ایم اما این مرا قانع نمی کند و معتقدم که باید شرایط تیم و بازیکنان بهتر از این شود. ما می توانیم با کار زیاد رشد کنیم. من طی حدود هفت ماه با بازیکنانم خیلی سختی کشیدیم و کار کردیم و با احترام به حریفان، پیشرفت خوبی داشته ایم. ما باید همیشه حرفه ای باشیم و حرفه ای عمل کنیم.