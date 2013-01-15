  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

نشست معاونان فرهنگی دانشگاهها با موضوع انتخابات برگزار شد

نشست معاونان فرهنگی دانشگاهها با موضوع انتخابات برگزار شد

مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم گفت: نشست معاونان فرهنگی دانشگاهها به دلیل حساسیت موضوع انتخابات امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی آدمی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم در نشست مشترک معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها با نمایندگان هیات های نظارت بر تشکلهای اسلامی که صبح امروز در محل وزارت علوم برگزار شد، گفت: نشست معاونان فرهنگی دانشگاهها هر ساله برگزار می شود اینکه در این مقطع برگزار شده است به دلیل حساسیت موضوع انتخابات است. با توجه به اینکه دانشگاهها به لحاظ سیاسی و فرهنگی در جامعه مرجع هستند این نشست در این مقطع برگزار شد.

وی به انتخابات مجلس شورای اسلامی که گذشت اشاره کرد و گفت: نتیجه این انتخابات نشان داد که این هم اندیشی ها به نتیجه رسیده است چرا که انتخابات مجلس از کمینگاه هایی بود که دشمن فکر می کرد می تواند در آن آشوب ایجاد کند اما با شکست مواجه شد.

مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم تصریح کرد: در انتخابات مجلس دیدید که شور و نشاط حداکثری در دانشگاهها به وجود آمد و آنچه که دشمن برنامه ریزی کرده بود با شکست مواجه شد.

وی گفت: اکنون دشمن برای انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی کرده است و ما با این هدف این هم اندیشی را برگزار کردیم چون بحث انتخابات بحث مهمی است و امیدواریم این نشستها تقویت کننده امور سیاسی و فرهنگی دانشگاهها که ماموریت اصلی معاونت فرهنگی است، باشد.

کد مطلب 1791279

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