  1. ورزش
۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۱۸

نشست استانی مدارس فوتبال/

پرسپولیس و 4 باشگاه مجوز گرفتند/ اعتراض مسئول ذوب آهن و غیبت کی‌روش

پرسپولیس و 4 باشگاه مجوز گرفتند/ اعتراض مسئول ذوب آهن و غیبت کی‌روش

نشست مسئولان استانی مدارس فوتبال با اعطای مجوز احداث آکادمی فوتبال به تیم های پرسپولیس، پیکان، سایپا، صنعت نفت آبادان و راه آهن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست مسئولان استانی مدارس فوتبال کشور از ساعت 9 صبح امروز سه شنبه در محل آکادمی فوتبال آغاز شد که علی کفاشیان رئیس، هادی آیت اللهی نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال، فریدون معینی مسئول پیشین کمیته جوانان، مجید جلالی، امیر حاج رضایی، پرویز حیدری مدیر عامل سایپا و صادق رئیسی کیا مدیر عامل راه آهن از نفرات مطرح حاضر در این نشست بودند.

ضمن اینکه نیکخو مشاور وزیر ورزش و جوانان و کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان که قرار بود در این نشست حضور داشته باشند از جمله غایبان مطرح بودند.

در ابتدای این نشست مجوز احداث آکادمی فوتبال به 5 باشگاه لیگ برتری پرسپولیس، پیکان، سایپای البرز، راه آهن و صنعت نفت آبادان اهدا شد. همچنین اعلام شد که به زودی برای 5 باشگاه لیگ برتری دیگر این مجوز صادر خواهد شد.

البته یکی از مسئولان باشگاه ذوب آهن که در این جلسه حضور یافته بود اعلام کرد در نامه ارسالی به باشگاه ها قرار بود امروز مجوز احداث آکادمی به تیم های ذوب آهن، سپاهان، مس کرمان و فولاد خوزستان اعطا شود که این اتفاق نیفتاد.

کد مطلب 1791284

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