دومین طرح ارزشیابی عملکرد شبکه های بهداشت و درمان خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهزاد شریف مخمل زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز منظور از این ارزشیابی را پیشرفت و ارتقای کارآیی شبکه های بهداشت و درمان استان عنوان کرد و افزود: ارزشیابی عملکرد شبکه ها تاپایان امسال ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این کار توسط گروه هشت نفره ای متشکل از کارشناسان خبره بر اساس شاخص های مشخص شده در سه حوزه تخصصی غذا، دارو و آزمایشگاه کنترل کیفی انجام می شود، تصریح کرد: ارزشیابی عملکرد در واقع ثبت نتایج حاصل از کارکردها یا فعالیت متصدی یک شغل خاص در یک دوره زمانی معین است.



مخمل زاده عنوان کرد: به طور قطع بر اساس نتایج ‌ارزشیابی عملکرد، مدیر دستگاه می تواند موانع و مشکلات موجود را تشخیص داده و از عامل های تاثیر گذار در پیشرفت اهداف برای ارتقای کارآیی سیستم شناخت کافی حاصل کند و برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، تصمیمات مهم، صحیح و اصولی را اتخاذ کند.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: برای تشویق شبکه های بهداشت و درمان، به شبکه هایی که رتبه اول تا سوم ارزشیابی را کسب کنند، با اهدای جوایز نفیس از آنها قدردانی هدا خواهد شد.



16 شبکه بهداشت و درمان در استان خوزستان وجود دارد.