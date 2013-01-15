اعمال تروریستی محاربه با خداست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در پیامی با تسلیت کشتار شیعیان پاکستان، تاکید کرد: متاسفانه مدت مدیدی است که مردم پاکستان آماج حملات و کشتارهای فردی و دستهجمعی کینهتوزانه و بیرحمانه تکفیریهای جنایتکار شدهاند (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن یُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ)"سوره بروج آیه 8" و این بار حدود 400 نفر در حملات انفجاری و انتحاری به خاک و خون کشیده شدند، سوگمندانه باید گفت زنجیره جنایت، کشتار، ارعاب، ترور، آدمکشی و سلب امنیت انسانهای بیگناه پایان ندارد.
در ادامه این پیام آمده است: بیشک این تروریسم سازمان یافته، برنامه آمریکا و صهیونیست بینالملل است و با حمایت آنان توسط تکفیریهای حنایتکار اجرا شده است. هدف دشمنان اسلام و مسلمین تشدید فتنه و جنگ و درگیریهای سنی و شیعه و تضعیف امت اسلامی و رسیدن به منافع استکبار در منطقه است.
در ادامه پیام استاد برجسته حوزه آمده است: اینجانب به وضوح اعلام میکنم گروههای تروریستی تکفیری در حکم محارب با خدا و رسول و اسلام و مسلمین هستند و این عمل مجرمانه تروریستی مصداق روشن عنوان(محارب و افساد در زمین و نیز عنوان بغی و فتنه) در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) بر پایه فقه اسلامی و اجماع مسلمین و همه مذاهب اسلامی می باشد.
این جانیان بیرحم علاوه بر کشتار شیعیان مظلوم و اهلسنت به همه آحاد جامعه و امت اسلام ظلم کردند.
آیت الله نوری همدانی در ادامه تصریح کرده است: مگر رسولالله (ص) نمیفرماید: سباب المسلم فسوق و قتاله کفر(صحیح مسلم-کتاب ایمان)، ما از جامعه بینالمللی و سازمان کنفرانس اسلامی و روسای کشورهای اسلامی و همه مسئولان به ویژه دولت پاکستان خواهان عمل به مسئولیت انسانی، بینالمللی و اسلامی خود با اقدامات سریع و فوری در تامین امنیت و مبارزه قاطع با گروههای تروریستی تکفیری هستیم.
وی در ادامه تأکید کرده است: حفظ و تقویت وحدت و برادری اسلامی میان همه آحاد امت اسلامی و پرهیز از فتنه و اختلاف و صبر و خویشتن داری نشانه بصیرت و وظیفه شرعی است و در این میان وظیفه علمای اسلام در سراسر جهان به ویژه اصحاب فتوا در تقویت وحدت، پرهیز از اختلاف و آگاهیبخشی به امت اسلامی بیشتر و مضاعف است. همه باید علیه تکفیریهای جنایتکار و حامیان استکباری آنها آمریکا و صهیونیست متحد شویم و مواضع آشکار بگیریم
آیت الله نوری همدانی عنوان کرده است: در پایان با عرض تسلیت این فاجعه مولمه به ساحت مقدس ولیالله الاعظم(عج) و همه آحاد امت اسلامی به ویژه مردم مظلوم پاکستان، از خداوند متعال مسألت مینمایم که قربانیان و شهدای مظلوم این فاجعه را قرین رحمت واسعه الهی کردهاند و به همه خانوادههای آنها صبر و اجر جزیل عنایت فرماید و مجروهان عزیز را شفا عنایت فرماید.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان در واکنش به کشتار شیعیان در پاکستان، تاکید کرد: اینجانب به وضوح اعلام میکنم گروههای تروریستی تکفیری در حکم محاربه با خدا، رسول اکرم(ص)، اسلام و مسلمین هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در پیامی با تسلیت کشتار شیعیان پاکستان، تاکید کرد: متاسفانه مدت مدیدی است که مردم پاکستان آماج حملات و کشتارهای فردی و دستهجمعی کینهتوزانه و بیرحمانه تکفیریهای جنایتکار شدهاند (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن یُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ)"سوره بروج آیه 8" و این بار حدود 400 نفر در حملات انفجاری و انتحاری به خاک و خون کشیده شدند، سوگمندانه باید گفت زنجیره جنایت، کشتار، ارعاب، ترور، آدمکشی و سلب امنیت انسانهای بیگناه پایان ندارد.
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