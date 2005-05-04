شيرازي ها از " كارناوال شعر ايران و فرانسه " استقبال نكردند

وي درگفت وگو باخيرنگار فرهنگ وادب مهر ، با اعلام اين مطلب افزود : چهار نهاد در برگزاري كارناوال سهيم بودند و بنياد فارس شناسي ، روابط عمومي دانشگاه شيراز ، سازمان ايرانگردي وجهانگردي از جمله نهادهايي هستند كه دربرگزاري اين كارناوال مشاركت كرده اند .

وي درپاسخ به اين سوال كه آيا در جلسات اين كارناوال شركت داشته ايد ؟ ، گفت : اين جلسات چندان دلچسب ما نبود ، شايد بتوان گفت كه به عنوان كاري متفاوت مي شود به آن نگاه كرد اما آن طور كه بايد ، نبود . با توجه به اين كه در شيراز اين جلسات خيلي خوب برگزار مي شود ، از اين جلسه آن طور كه بايد استقبال نشد.

وي درپاسخ به اين سوال كه علت عدم استقبال از اين جلسه چه بود ؟ ، گفت : نمي دانم علت اين عدم استقبال چه بوده است . من فكر مي كنم هنرمندان ما به دنبال شعر هستند ، شعري كه يكدست باشد و به دنبال كاري متفاوت نيستند. اين عدم استقبال بيش تر از سوي مردم بود تا هنرمندان ، چراكه آنها كه دعوت شده بودن ، اغلب آمدند ، اما به نسبت جلساتي كه در تهران ويا حتي اصهان برگزار شد ؛ از جلسه شعر خواني در حافظيه چندان استقبالي صورت نگرفت . نكته ديگر اين كه در اين جلسات كسي به دنبال كار پژوهشي نيست وهمه مي خواهند شعري بخوانند وبروند.







دكتر كافي : تا كنون سه بار، آثاري از اهل قلم شيراز را آماده سازي كرديم و به حوزه هنري تهران فرستاده ايم ، اما تاييد نشده است .

وي تصريح كرد : ما هميشه در جلسات اين چنيني با هيات ظاهري خودمان حاضر مي شويم . و فكر مي كنيم ظاهر ما به عنوان هنرمند حوزه در اين جلسات خيلي موثر است . مثلا من يا خانم نجاتي يا خانم نيكو كه با پوشش چادر درجلسه شركت مي كنند و اين دو شاعره تنها كساني هستند كه در اين محفل چادر به سركردند ، كه براي ما ارزش دارد ، نوع شعري هم كه از سوي هنرمندان در اين جلسات خوانده مي شود هم خود ارزش به حساب مي آيد.

وي درارزيابي فعاليت انتشاراتي حوزه هنري در انتشار آثارشاعران و نويسندگان فارس گفت : حوزه هنري انتشاراتي دارد وسهميه بسيار ناچيزي براي استان ها گذاشته كه درهرسال يك عنوان كتاب به اسم حوزه هنري استان مي توان منتشر كرد. همچنين گفته شده كه اگر آثار قابل توجهي در دست داشته باشيم وبه مركز(تهران) ارسال كنيم ودر شورا تاييد شود منتشر مي شود، تاكنون دوستي كاري به ماارائه نداده كه تاييد شود وما تا كنون سه بار، آثاري از اهل قلم شيراز را آماده سازي كرديم و به تهران فرستاده ايم ، اما تاييد نشده است .