مصطفی کشکولی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات فرآورده های نفتی ایران از ابتدای سالجاری تاکنون، گفت: از ابتدای فروردین ماه سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه بیش از 16 میلیون و 600 هزار لیتر نفت کوره به کشورهای مختلف جهان و منطقه خاورمیانه صادر شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت کوره در سطح منطقه و جهان است، تصریح کرد: در شرایط فعلی یکی بالاترین استانداردها به نفت کوره تولیدی در پالایشگاه‌های نفت کشور تعلق دارد.

این مقام مسئول همچنین حجم صادرات روزانه گازوئیل کشور از ابتدای سالجاری تاکنون را 2 میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: صادرات گازوئیل از ابتدای سالجاری تاکنون از رشدی حدود 26 درصدی برخوردار است.

وی همچنین در خصوص فروش سوخت به کشتی‌های عبوری ایران و خارجی از طریق مراکز بانکرینگ در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، توضیح داد: امسال به طور میانگین روزانه نزدیک به 5 میلیون لیتر نفت کوره و گازوئیل به کشتی های عبوری در خلیج فارس و تنگه هرمز تحویل شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با یادآوری اینکه از ابتدای فروردین ماه به طور متوسط روزانه بیش از 4.3 میلیون لیتر نفت کوره از طریق مراکز بانکرینگ تحویل داده شده است، تاکید کرد: همچنین در این مدت حدود 500 هزار لیتر گازوئیل هم به شناورها و کشتی‌های عبوری در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عرضه شده است.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 121 پیش نویس برنامه پنجم توسعه وزارت نفت را مکلف به تدوین طرح جامع سوخت رسانی دریایی به کشتی ها (بانکرینگ) در خلیج فارس و دریای عمان کردند.



براساس این مصوبه خانه ملت وزارت نفت مکلف است به‌ منظورافزایش خدمات سوخت ‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) وخدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان طرح جامعی تدوین و اجرایی کند.



مطابق با این مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف شده است سالانه حداقل 20 درصد توسط بخش غیر دولتی به سطح خدمات عرضه سوخت به شناورها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان اضافه کند.



پیش بینی می شود تا سال 1392 با فروش 6 میلیون و 930 هزار تن نفت کوره و 301 هزار تن گازوئیل میزان تحویل سوخت به کشتی‌های عبوری از خلیج فارس به هفت میلیون و 231 هزار تن افزایش یابد.



این در حالی است که بر اساس برنامه تعیین شده تا سال 1393 باید با فروش سالانه هفت میلیون و 500 هزار تن سوخت مایع به کشتی ها در خلیج فارس علاوه بر کسب 50 درصد بازار خلیج فارس، موقعیت استراتژیک ایران را در این حوزه ژئوپلیتکی ارتقا یابد.

درحال حاضر علاوه بر ایران در بندر فجیره امارات متحده عربی مراکز بانکرینگ راه اندازی شده است و این کشور تنها رقیب در بازار خلیج فارس برای کشورمان به شمار می رود.