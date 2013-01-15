فشار خون بالای اراضی گلستان/ شوری 500 هزار هکتار از مزارع

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار 10 درصد خاک کره زمین را خاکهای شور و قلیایی تشکیل می دهند و ایران نیز از این نظر رتبه چهارم را در آسیا داراست.

تاکنون پنج ایستگاه اقماری تحقیقات شوری در کشوری ایجاد شده که راه اندازی ایستگاه تحقیقات شورای شمال گلستان در آق قلا نیز در دست اجراست.

معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: حدود 500 هزار هکتار از اراضی شمال استان از مشکل شوری رنج می برند که حدود 50 درصد آن قابلیت زراعت داشته و زیر کشت هستند.

ابوالفضل فرجی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و اهمیت تولیدات این منطقه برای استان و از آنجایی که در ارتباط با مباحث و مشکلات بخش شوری کارها و مطالعات تخصصی و ویژه اندکی صورت گرفته است، لزوم توجه ویژه به مباحث خاص کشاورزی و منابع طبیعی این حوزه احساس می شود.

وی اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته با همکاری های مناسب دستگاه ها در چند ماهه اخیر ایستگاه شوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تجهیز شده است.

فرجی بیان داشت: امیدواریم با تجهیز کامل آن و مسقر شدن نیروی انسانی بتوان با انجام مطالعات مناسب زمینه های بهره گیری خاک های شور استان را ارتقا داد و از این طریق بتوان معیشت کشاورزان و بهره برداران منطقه را بهبود بخشید.

اراضی گلستان علاوه بر مشکل شوری از مشکل کم آبی و نداشتن آب های با کیفیت و خوب نیز رنج می برد و فرماندار آق قلا در این زمینه، راه اندازی سایت تحقیقات شوری را در منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر می خواند.

حاجی گلدی کر با اشاره به فواید اجرای این طرح گفت: به زودی با آغاز عملیات اجرایی ایستگاه تحقیقات شوری خاک گلستان در آق قلا مجموعه سایت تحقیقاتی این شهرستان در شمال شهرستان آق قلا اجرایی خواهد شد.

وی درعین حال تصریح کرد: توسعه همه جانبه شهرستان با ایجاد زیرساخت های مختلف در حال اجرا است و دورنمای درخشانی را برای آینده شهرستان و حتی استان رقم زده است و در آینده نزدیک شهرستان آق قلا قطب صنعتی و علمی استان گلستان خواهد شد.

طبق آمار گلستان با داشتن 20 تا 25 درصد اراضی شور و قلیایی بیشتر سطح اراضی در شمال را بخود اختصاص داده است و اگر چه در دهه 80 برای ایجاد مرکز تحقیقات شوری در گلستان برنامه ریزی شده ولی تاکنون بهره برداری نشده است.

رئیس مرکز تحقیقات شوری استان گلستان گفت:با افتتاح مرکز ملی تحقیقات شوری در سال ۱۳۸۶ گام های موثری در جهت رفع این نیاز تحقیقاتی برداشته شد و در این راستا بخش تحقیقات شوری استان گلستان با دستور ریاست سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و پیگیری مسئولین استانی شروع به کار کرد و تاکنون علی رغم نداشتن یک ایستگاه منسجم کارهای تحقیقاتی زیادی انجام گرفته است.

سال 1380 اراضی واقع در 3 کیلومتری شمال شهرستان آق قلا، به مساحت 43 هکتار مناسب برای تحقیقات شوری که قبلاً به عنوان مزرعه تحقیقاتی تعدادی از طرح های دیم در آن اجرا شده بود جهت مطالعه تحقیقات مرتبط با شوری انتخاب شد.

اهم اهداف تحقیقاتی مورد نظر در این ایستگاه معرفی روش های آبیاری متناسب با وضعیت خاک و نوع زراعت، معرفی ارقام متحمل به شوری از طریق انتخاب از میان ژرم پلاسم های گیاهان و همچنین انتقال یافته های تحقیقاتی و فن آوری های متناسب با شرایط شور شمال استان است.

اکنون ایران از لحاظ گستردگی خاک های متاثر از شوری مقام چهارم در آسیا بعد از چین، هند و پاکستان را داراست و ضرورت توجه به طرح های تحقیقات برای اجرای برنامه های جامع در این حوزه ضروری بنظر می رسد.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.