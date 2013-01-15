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۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

حجت الاسلام و المسلمین تقوی:

خسارت از دست دادن علمای متقی جبران‌ناپذیر است

خسارت از دست دادن علمای متقی جبران‌ناپذیر است

دامغان–خبرگزاری مهر: رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با بیان اینکه مرحوم حجت الاسلام سیدمسیح شاهچراغی مایه خیر و برکت استان سمنان و شهرستان دامغان بود، گفت: خسارت از دست دادن علمای متقی و وارسته جبران ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی شامگاه دوشنبه در آئین ترحیم و بزرگداشت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مسیح شاهچراغی از علمای برجسته دامغان در مسجد جامع این شهر به نقش و جایگاه عالم و روحانی در نظام و حکومت دینی پرداخت و اظهار داشت: از دست دادن عالمان متقی و وارسته خسارت فراوانی به جامعه و حکومت دینی وارد می کند و جبران آن مشکل است.

وی تصریح کرد: در زمان حیات و حضور عالمان وارسته و متقی در نظام و حکومت دینی مردم از حضور و خدمات چنین عالمانی پاک دامن بهره مند می شوند و از وجود آنان بهره های فراوان می برند.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی یادآور شد: شخصیت عالمانی چون مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید مسیح شاهچراغی مایه خیر و برکت آن استان و شهرستان بود و در زمان حیات خود مردم آن دیار از خدمات و خیرات آن عالم متقی بهره مند شدند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به آیات و روایات ائمه معصومین در زمینه نقش و جایگاه عالم در نظام و حکومت دینی اظهار داشت: از دیدگاه قرآن، آیات و روایات معصومین در مورد نقش و جایگاه عالم تاکیدات فراوانی شده است و ما وظیفه داریم از عالمان دینی که در طول عمر خود خدمات وافری به مردم داشته اند به نحو شایسته تجلیل کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین  تقوی خاطرنشان ساخت: در آئین تشییع جنازه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مسیح شاهچراغی مردم استان سمنان و شهرستان دامغان و افرادی که با این عالم وارسته انس و ارتباط داشته اند حضوری با شکوه از خود نشان دادند و با این حضور یاد و خاطره آن عالم فرزانه را گرامی داشتند.

وی گفت: عالم وارسته حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مسیح شاهچراغی شخصیتی توانمند بود و نه در استان سمنان و شهرستان دامغان بلکه در کشور یک چهره ممتاز دینی بود و ارادتمندان فراوانی داشته است.

در این آئین استاندار و معاونین وی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، امام جمعه دامغان، روحانیون، و قشرهای مختلف مردم دامغان حضور داشتند.

مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید مسیح شاهچراغی عصر روز یکشنبه 24 دی ماه پس از تحمل چند سال بیماری در سن 89 سالگی دار فانی را وداع گفت.
 

کد مطلب 1791334

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