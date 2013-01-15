به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز درحاشیه دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برخی نامه نگاری ها برای جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز آزاد در محاسبه قیمت گذاری طلا و سکه گفت: در این زمینه هیچگونه تصمیم و تغییری نداشته ایم.

بهمنی اظهار داشت: طلا یک کالای لوکس است و نمی توانیم آن را با قیمت مبادلاتی محاسبه کنیم، بنابراین باید بر این اساس نرخ بازار قیمت گذاری شود.

وی در ارتباط با اینکه نامه نگاری هایی از اتحادیه طلا و جواهر مبنی بر تغییر مبنای محاسبه نرخ سکه در بازار صورت گرفت است، گفت: اصلا چنین تغییری نخواهد بود.

بهمنی در ارتباط با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد پس از برنامه ریزی مرکز مبادلات برای حذف دلار از سبد ارزی کشور گفت: ما درحال تغییر مبادلات کشور از طریق دلار هستیم نه اینکه بخواهیم ارز را از مرکز مبادلات حذف کنیم.

مرکز مبادلات ارزی در حال تقویت است

وی با تاکید بر اینکه این مرکز در حال تقویت است، گفت: با توجه به اینکه با کشورهای اروپایی امریکایی مبادلات نداریم، قطعا پولها باید تغییر کند و از این طریق تقاضای دلار کاهش خواهد یافت و نرخ آن هم باید کاهش و نه اینکه بالا برود.

بهمنی با تاکید بر اینکه میزان عرضه ارز در مرکز مبادلات کاهش نخواهد یافت، در ارتباط با تورم بی سابقه آبان ماه اظهارداشت: وقتی نرخ دلار در مرکز مبادلات بیش از 2400 تومان مبادله می شود، این ارقام در بازار تاثیرگذار است اما این موضوع یکبار می تواند بر روی نرخ تورم تاثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم به سرعت نرخ در بازار کاهش یابد، گفت: وقتی هدفمندی اجرا می شود باید پس از یک دوره ای برای کاهش قیمت ها برنامه ریزی کنیم .

حجم نقدینگی 424 هزار میلیارد تومان

بهمنی، حجم نقدینگی را براساس تازه ترین گزارش424 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و با اعلام رشد 22.1 در صدی نقدینگی، گفت: این میزان باید متناسب با حجم معاملات و مبادلات تغییر کند از باراز سفته بازی به بخش تولید هدایت شود.

نرخ ارز مرجع در بودجه 92

بهمنی در ارتباط بار نرخ ارز مرجع در سال آینده گفت: در این باره هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است و مامنتظریم تا نرخ ارز در بودجه مشخص شود تا بتوان آن را مبنایی برای محاسبه نرخ ارز مرجع قرار داد.

وی درخصوص تثبیت نرخ ارز نیز گفت: باید کمی تحمل کرد و مسائل خاص را پشت سر گذاشت و برنامه ریزی ها به نحوی باشد که بتوانیم افزایش قیمت ها را کنترل کنیم، بالاخره وقتی نرخ ارز از 1226 تومان به 2400 تومان می رسد، این موضوع در بازار تاثیرگذار خواهد بود.