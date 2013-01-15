بوش پدر پس از دو ماه از بیمارستان مرخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، پزشک "جرج بوش" رئیس جمهوری اسبق آمریکا با اعلام این خبر گفت داروی خاصی تجویز نشده اما وی باید به فیزیوتراپی ادامه دهد.

جرج بوش پدر دو ماه پیش به دلیل سرفه های شدید و مشکلات دیگر جسمانی به بیمارستان منتقل شده و بیماری اش برونشیت تشخیص داده شد.

این سیاستمدار 88 ساله پیشتر در ماه نوامبر نیز به دلیل ابتلا به همین بیماری به مدت 12 روز بستری بود اما 4 روز پس از ترخیص از بیمارستان بار دیگر بستری شد.

"جرج هربرت واکر بوش" چهل و یکمین رئیس جمهوری آمریکا بود. وی در سال 1988 به ریاست جمهوری رسید و 3 سال بعد در راس ائتلافی بین‌المللی متشکل از برخی از کشورهای غربی - آفریقایی و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای آزادی کویت از اشغال عراق وارد عمل شد.