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۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

پارسا:

مسابقات فوتبال جام ولایت مدارس ریگان برگزار شد

مسابقات فوتبال جام ولایت مدارس ریگان برگزار شد

ریگان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ریگان از برپایی مسابقات فوتبال جام ولایت در این شهرستان خبر داد.

اصغر پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دور مسابقه فوتبال در مدارس شهرستان ریگان به مدت یک ماه برگزار شد که در این مسابقات تمامی مقاطع شرکت کردند.

پارسا گفت: در این مسابقات در مقطع راهنمایی شش تیم حضور داشتند که در پایان تیم توحید اول و تیم خاتم الانبیا دوم شدند.

وی افزود: در مقطع ابتدایی نیزازمیان 16 تیم شرکت کننده تیم مدرسه زین العابدین اول، تیم سجادیه دوم و تیم 13 آبان سوم شدند.

این مسئول تصریح کرد: در مقطع دبیرستان هشت تیم شرکت کردند که در پایان تیم میلاد نور اول، تیم ابوریحان دوم و تیم شهید علیمحمدی سوم شدند .

در شهرستان ریگان 90مدرسه وجود دارد که بیش از 11هزار دانش اموز در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 1791437

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