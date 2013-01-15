به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی افضلی فرد ظهر سه شنبه در بیان مشکلات پروژه های عمرانی و صنعتی اردبیل در جمع خبرنگاران اضافه کرد: در صورتی که این جاده از طریق نیر و سراب اجرا می شد با 30 دقیقه افزایش در زمان مسافرت هزینه ساخت جاده را به یک سوم کاهش می داد.

وی با بیان اینکه در تبدیل چهار بانده به جاده معمولی نیز در حق مردم اجحاف شده است، تاکید کرد: در صورتی که طبق وعده ها در مرحله اول 80 کیلومتر از جاده و در مرحله دوم با احداث تونلها مابقی آن چهار بانده شود می توان نسبت به بهبود این جاده امیدوار بود.

این نماینده چهار خطه کردن نیر – سراب، اختصاص 10 میلیارد ریال به آرموداق نیر به میانه به طول هشت کیلومتر، تکمیل کمربند سبز سرعین با 15 میلیارد ریال اعتبار، احداث پل کمربندی سرعین با شش میلیارد ریال، تکمیل راه هیر با نئور با 20 میلیارد و اختصاص 100 میلیارد ریال به منظور لکه گیری آسفالت روستاهای نیر و آبی بیگلو را از پروژه های حوزه راه اردبیل برشمرد.

وی اضافه کرد: اعلام لیست روستاهایی که به شن ریزی نیاز دارند و همچنین نصب دستگاه ILS در فرودگاه اردبیل از جمله دیگر طرحهایی است که از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود.

تسهیلات در گردش مهمترین مشکل تولید اردبیل

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید مجدد مبنی بر تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی این استان ادامه داد: علاوه بر این با بازدید از واحدهای تولیدی مشخص شد که 60 درصد از واحدهای تولیدی با ظرفیت 50 درصد و یا پایین تر از 50 درصد فعالیت می کنند.

به گفته وی نبود تسهیلات در گردش، عدم پرداخت سهم تولید از یارانه و بویژه در استان اردبیل جرایم و مالیات بر ارزش افزوده مهمترین مشکلات بخش صنعت اردبیل را تشکیل می دهد.

وی با یادآوری فعالیت 950 واحد تولیدی در اردبیل، تصویب تسهیلات در گردش را مهمترین راه حل احیای صنعت اردبیل دانست و ادامه داد: کارخانه های بزرگ توسط دولت حمایت می شود که نمونه آن سبلان پارچه است اما کارخانه های کوچک با مشکلات اقتصادی زودتر آسیب می بینند.

افضلی فرد مشکل اختصاصی استان را مالیات بر ارزش افزوده برشمرد و عنوان کرد: یک واحد تولیدی که 50 میلیون ریال درآمد دارد ملزم به پرداخت 100 میلیون ریال مالیات و 100 میلیون ریال جریمه است که عملا غیر ممکن می باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: با وجود اینکه مالیات یکی از منابع درآمد زایی دولت است نباید به قیمت تهدید تولید تمام شود، به همین دلیل در نظر داریم برای این مشکل با دارایی جلسه مشترکی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی که وابسته به ارز است نیز جلساتی با بانکها برگزار خواهد شد تا با تامین ارز مرجع کارشکنی های فعلی کنترل شده و از تولید کننده حمایت شود.

دبیر مجمع نمایندگان استان افزود: لیست واحدهای تولیدی نیازمند به سرمایه در گردش توسط استانداری، کارگروه صنعت و معدن و سازمان صنعت، معدن و بازرگانی استان تهیه و در اختیار وزرات مربوطه قرار گرفته است که امید می رود در اولین فرصت اجرایی شود.

مشکل حقوقی علت توقیف انبار سبلان پارچه بود

وی با بیان اینکه کارخانه زرین تجارت یا سبلان پارچه با اشتغال زایی سه هزار نفر تنها در بخش پوشاک از ظرفیتهای تولیدی برجسته استان است، اضافه کرد: طی صحبتهای انجام شده با وزیر صنعت و هیئت مدیره بانک تجارت مشخص شد که این کارخانه مشکل حقوقی دارد و به همین دلیل انبار آن توقیف شده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس بیان داشت: در ادامه این مشکل موجب لغو قرارداد تامین کنندگان شده که در نظر داریم وضعیت این کارخانه را هم از لحاظ حقوقی و هم بانکی پیگیری کنیم.

بهره برداری از پتروشیمی اردبیل تا سه سال آینده

پروژه عمرانی دیگری که افضلی فرد در صحبتهای خود توضیح مبسوطی در خصوص آن ارائه کرد پروژه احداث پترو شیمی اردبیل بود. وی تاکید کرد که در پی صحبتهای انجام شده با وزیر اقتصاد و مسئولان بانک صادرات اختصاص 50 میلیون یورو در مرحله اول از طریق صندوق توسعه ملی به تصویب رسیده است.

افضلی فرد افزود: طبق وعده های مسئولان پترو شیمی با اختصاص این اعتبار این پروژه عظیم تا سه سال آینده می تواند به بهره برداری برسد.

دبیر مجمع نمایندگان استان در شائباتی مبنی بر عدم رسیدگی نمایندگان به انتقال خط اتیلن به اردبیل و توقف آن در تبریز اضافه کرد: بیش از آنکه اولویت پتروشیمی کود مورد نظر باشد، تلاش می کنیم خود پتروشیمی اردبیل را به فرجام برسانیم.

سایت ایران خودرو در اردبیل احداث می شود

وی با اشاره به پیگیری احداث سایت ایران خودرو در اردبیل ادامه داد: با وزیر صنعت و سرمایه گذاران صحبتهای اولیه انجام شده و هم اکنون منتظر اعلام نظر سرمایه گذاران مبنی بر سرمایه گذاری مشترک یا مستقل هستیم که به محض اعلام نظر سرمایه گذاران اجرای طرح پیگیری خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: احداث خودرو سازی سایپا نیز به قوت خود محفوظ و در حال پیگیری است.

کیفیت مسکن مهر اردبیل پایین است

وی همچنین با انتقاد از سکوت نظام مهندسی در کیفیت ساخت و سازهای مسکن مهر اضافه کرد: این سکوت در حالی است که به دلیل عدم انجام آزمایش خاک در "پیله سحران" و "شام اسبی" آب به داخل ساختمانهای در حال احداث نشت کرده است.

دبیر مجمع نمایندگان مجلس با اشاره به وضعیت ساخت و ساز مسکن مهر در اردبیل تاکید کرد: مطابق با نظر کارشناسان کیفیت مسکن مهر استان همطراز با آلونک بوده و باید از ساخت و سازهای غیر مقاوم آن جلوگیری شود.

وی مهمترین اقدام صورت گرفته در خصوص مسکن مهر را ارتقا وام از 200 میلیون ریال یا 220 میلیون ریال به 250 میلیون ریال دانست و ادامه داد: به دلیل ایجاد معضلات عملیاتی اجرای این طرح به صورت کامل اطلاع رسانی نشده و تنها اختیار آن به شرکتهای متقاضی داده شده است.

وی در خصوص طرح مالیات 15 میلیون ریالی برای متقاضیان مسکن مهر نیز متذکر شد: ممانعت از اجرای این طرح از سوی نمایندگان پیگیری می شود.

حق آبه اردبیل از "قزل اوزن" پیگیری می شود

افضلی فرد گفت: با توجه به اینکه سالانه 500 میلیون متر مکعب آب از قزل اوزن به هدر می رود اخذ حق آبه قزل اوزن توسط هر هفت نماینده استان در حال پیگیری است و بزودی استان از این امتیاز برخوردار خواهد شد.

وی همچنین از اجرای هفت طرح توسعه بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 570 میلیارد ریال خبر داد و افزود: در صورتی که اجرای این طرحها در سال 91 امکان پذیر نباشد در سال 92 به اجرا در خواهد آمد.

وی مهمترین این طرحها را سدهای معیشتی برشمرد و افزود: روستاهایی وجود دارد که به دلیل یک میلیارد ریال نتوانسته آبهای سطحی خود را مهار کند تا در فصول مختلف سال مورد استفاده قرار دهد.

راه اندازی سالنهای ورزشی در روستاها

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهجورترین حوزه ها در تخصیص اعتبار هیئتهای ورزشی است از پیگیری تقویت و تجهیز هیئتهای ورزشی خبر داد.

وی با تاکید به تجهیز ورزشگاهها از راه اندازی سالنهای ورزشی در روستاهای فاقد سالن ورزشی خبر داد و تاکید کرد: ضروری است پروژه های عمرانی با پیشرفت بالای 50 درصد به اتمام برسد و این مهم در بخش ورزش ضرورت ویژه ای دارد.

دبیر مجمع نمایندگان استان در پاسخ به سوالی مبنی بر شائبه دخالت نمایندگان در تغییر برخی مدیران اضافه کرد: وظیفه نظارتی نمایندگان ایجاب می کند که با اظهار عقیده در عزل و نصب ها بر مبنای عقل محوری و مصلحت محوری نظر خود را اعلام کنند.

وی با تاکید بر اینکه مخالف این نظرم که نمایندگان نباید در عزل و نصب ها دخالت کنند، ادامه داد: ضروری است این مهم با امانتداری و توانمندی صورت گیرد. نماینده ای می تواند وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد که حداقل توقع و وابستگی را به گروهها و احزاب مختلف داشته باشد.