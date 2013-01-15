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۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

جانعلی زاده خبر داد:

شهرداری نسیم شهر به مشتریان خوش حساب خود جایزه می دهد

شهرداری نسیم شهر به مشتریان خوش حساب خود جایزه می دهد

بهارستان - خبرگزاری مهر : شهردار نسیم شهر گفت : شهرداری نسیم شهر به مناسبت فرا رسیدن سی و پنجمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به مشتریان خوش حساب خود جایزه می دهد.

حسین جانعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری نسیم شهر به مناسب گرامیداشت  سی و پنجمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به تمامی مودیان تخفیف 10 درصدی خواهد داد.

وی افزود: با توجه به لایحه پیشنهادی مدیریت شهری به شورای اسلامی نسیم شهر مبنی بر اعطای جایزه خوش حسابی پیرامون وصول نقدی مطالبات معوقه شهرداری به غیر از ارقام مربوط به عوارض مشمول قانون ارزش افزوده موضوع تبصره دو ماده 5 قانون شورای اسلامی این اقدام صورت گرفت.

جانعلی زاده عنوان کرد: در این طرح بر اساس مصوبه شورای شهر 15 درصدتخفیف خوش حسابی  شامل افرادی خواهد شد که از تاریخ 10دهم  دی ماه تا 22 بهمن به شهرداری مراجعه کنند.

این مسئول شهری همچنین اضافه کرد: 10 درصد تخفیف خوش حسابی نیز شامل دیگر مودیانی می شود که از مورخ 27 بهمن ماه تا 27 اسفند سالجاری اقدام به پرداخت تمامی دیون و بدهی های معوقه آن هم بصورت نقدی  کنند.

کد مطلب 1791441

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