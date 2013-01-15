تکذیب پرواز جنگنده های آمریکا در آسمان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ شاهرخ شهرام در حاشیه اولین یادواره شهدای مخابرات و جنگال ارتش در جمع خبرنگاران اظهار کرد که ادعای برخی رسانه‌های عربی در خصوص پرواز 10 فروند جنگنده آمریکایی در آسمان ایران صحت ندارد.

به گزارش مهر، طی هفته های گذشته برخی رسانه‌های لبنانی مدعی شدند که 10 جنگنده اف‌22 آمریکایی شبانه بر فراز عراق، ایران و عربستان سعودی به پرواز در آمدند، بدون اینکه راداری بتواند آنها را کشف کند.

روز گذشته هم جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به ادعای یک شبکه لبنانی مبنی بر پرواز 10 فروند جنگنده آمریکایی در آسمان ایران و عراق در هفته های اخیر، گفت: همیشه بین ادعا و واقعیت فاصله است.

سردار حسین سلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از وی در خصوص ادعای یک رسانه لبنانی مبنی بر اینکه 10 فروند جنگنده آمریکایی بر فراز آسمان ایران و عراق عبور کرده‌اند و سیستم های راداری و پدافند کشورمان قابل به ردیابی آنها نبوده اند، گفت: همیشه بین ادعا و واقعیت فاصله است.







