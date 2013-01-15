سید شکرالله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: ساماندهی پرنده فروشی هایی که در میدان مرکزی کرج بدون رعایت مسائل بهداشتی اقدام به فروش انواع مختلف پرندگان زینتی و... می کنند در دستور کار کمیته فرعی بهداشت و درمان شهرستان قرار گرفت.



وی افزود: این افراد که طی سالیان گذشته در میدان مرکزی شهر اقدام به خرید و فروش پرندگان می کنند علاوه بر ایجاد سیمایی نازیبا در ورودی شهر کرج زمینه مساعدی برای شیوع بیماری های مشترک میان انسان و دام فراهم می کنند که باید برای جلوگیری از آن تدابیر و برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.



جانمایی مرکز فروش پرندگان با همکاری شهرداری کرج



معاون سیاسی، انتظامی و امنیتی فرماندار کرج در ادامه سخنان خود با اشاره به جانمایی صورت گرفته با همکاری شهرداری کرج اظهار داشت: با تحقق این مهم علاوه بر تجمیع پرنده فروشی ها در سطح شهر می توان از بروز و شیوع بیماری در میان مردم جلوگیری کرد.



وی با بیان اینکه نظارت بر نحوه عملکرد فعالان در این حوزه از سوی مراجع ذی ربط از دیگر مصوبات این کمیته بوده است، ابراز امیدواری کرد در سایه همکاری میان دستگاه های مختلف شهرستان شاهد ساماندهی این مراکز که از خواسته ها و مطالبات مردم و کسبه فعال در میدان مرکزی است، باشیم.