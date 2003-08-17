امسال توريست هاي خارجي با حيات وحش اصفهان آشنا مي شوند

دكتر سيد مرتضي طالبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بابيان اينكه استان اصفهان از منابع طبيعي بسيار مستعد وجذاب براي توريست هاي خارجي بهره مند است افزود: پارك ملي كلاه قاضي ، قميش لوو موته ومناطق شكار ممنوع نطنز و نائين از جمله منابع طبيعي بكر و پر اهميت استان اصفهان هستند كه براي تورسيت هاي داخلي يا خارجي جذابيت هاي زيادي خواهند داشت.

وي اضافه كرد: در جهان امروز حيات وحش و منابع طبيعي يكي از عوامل مهم در جذب توريست ودرآمد زايي فراوان براي كشورهاي داراي اين منابع به شمار مي رود كه البته برخي كشور هاي اروپايي و كانادا با اجراي پروژه هاي متعدد در اين زمينه امكانات بيشتري را جهت رونق بخشي به صنعت توريسم خود فراهم آورده اند.

مدير كل محيط زيست استان اصفهان در خاتمه با اشاره به اجراي آزمايشي طرح "اكو توريسم" درسطح اين استان طي سال گذشته اظهار داشت: پنج اكيپ مختلف از توريستهاي آمريكايي ، كانادايي و چند كشور اروپايي در سال گذشته به طور آزمايشي در كنار آثار باستاني از جاذبه ها و حيات وحش اصفهان نيز بازديد كرده اند.

0