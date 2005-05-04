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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۹:۰۲

به دنبال اظهار بي اطلاعي معاون وزير از مجوز جديد عنوان شد:

استخدام 20 هزار حق التدريس جديد ، پيشنهاد معاون وزير آموزش و پرورش بود

پيشنهاد جذب 20 هزار معلم حق التدريس ديگر به مجموعه معلمان رسمي وزارت آموزش و پرورش، به پيشنهاد معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش بوده است.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ارتباط با خبر مربوط به جذب 20 هزار نيروي حق التدريس ديگر كه از طريق وي اعلام شده است، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت: صحبت هاي بنده در راستاي پيشنهاد شخص معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش بوده است.

دكتر علي عباسپور توضيح داد : در جلسه روز دوشنبه هفته گذشته كميسيون آموزش و تحقيقات كه با حضور معاون وزير تشكيل شد، وي پيشنهاد جذب 20 هزار نيروي ديگر را به مجموعه معلمان رسمي وزارت آموزش و وپرورش ارايه داد.

شايان ذكر است معاون وزير آموزش و پرورش روز گذشته در جمع خبرنگاران از وجود چنين خبري اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: بنده به عنوان مسوول حوزه استخدام در وزارت آموزش و پرورش از وجود چنين مصوبه يا مجوزي خبر ندارم.

البته شهاب الدين غندالي تلويحا موافقت ضمني وزارت آموزش و پرورش را در خصوص جذب 20 هزار نيروي ديگر اعلام كرد و افزود: هرآنچه را كه مجلس تصويب كند ما به عنوان مجري قانون ملزم به اجرا هستيم.

اما آنچه ابهام دارد همزماني اين اطلاع رساني با هفته معلم و تجمعاتي است كه در روزهاي گذشته توسط تعداد كثيري از معلمان حق التدريس كه شامل حال مجوز 40 هزار نيروي حق التدريس نمي شوند، است.

گويا مسئولان وزارت آموزش و پرورش براي كاستن از حجم اعتراضات معلمان، مطالبي را مطرح مي كنند كه شايد نمي خواهند جامه عمل به خود بگيرد.

کد مطلب 179150

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