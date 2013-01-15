پارچین منطقه نظامی است نه هسته ای/مخالفان انتخابات در سوریه هراس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد، ضمن تبریک سالروز پیروزی مردم غزه در مقابل جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه، در 22 دی ماه، در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات تروریستی علیه شیعیان پاکستان گفت: متاسفانه اقدامات تروریستی در کشورهای منطقه، جان مردم بیگناه را به خطر انداخته و باید با کمک همه کشورها ریشه تروریسم خشکانده شود.

پاکستان تلاش بیشتری داشته باشد



وی ادامه داد: از دولت پاکستان انتظار داریم تلاش بیشتری برای مقابله با تروریسم انجام دهد و همه کشورهای منطقه نیز باید کمک کنند تا ریشه این پدیده شوم از منطقه ما کنده شود. سازمان همکاری اسلامی می تواند نقش جدی در همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با این پدیده داشته باشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره مداخله نظامی فرانسه و انگلیس در کشور مالی، گفت: مواضع خودمان را درباره کشور مالی و اقدامات مسلحانه برخی از افراد بر علیه دولت ها در آینده نزدیک به شکل کامل اعلام می کنیم.

مهمانپرست ادامه داد: اصول سیاست خارجی ما احترام به تمامیت ارضی کشورهاست و اینکه گروه های مسلح که با حمایت کشورهای خارجی ثبات و امنیت را به خطر می اندازند نباید مورد حمایت قرار گیرند. ما با چنین مشکلی در منطقه خاورمیانه نیز روبرو هستیم و در سوریه گروه های مسلح به دنبال ایجاد بی ثباتی در این کشور هستند و برخی از کشورهای منطقه از آنها حمایت می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: هرگونه مطالبات مردمی در کشورها باید از طریق روند دموکراتیک به نتیجه برسد.

مذاکرات ایران و آژانس فردا در تهران

وی در پاسخ به سئوالی درباره مذاکرات ایران و آژانس که فردا در تهران برگزار می شود و همچنین اینکه آمانو از نتیجه مذاکرات اظهار ناامیدی کرده است، گفت: همانطور که قبلا اطلاع رسانی شد مذاکرات نمایندگان ایران و آژانس فردا در تهران برگزار خواهد شد.

مهمانپرست با بیان اینکه مذاکرات در چارچوب فنی و حقوقی خود دنبال می شود، اظهار داشت: نشست ها تاکنون سازنده بوده و امیدواریم این نشست نیز سازنده باشد. همانطور که معاون آقای آمانو در نشست قبلی مذاکرات را سازنده عنوان کرده و اظهار امیدواری کرده بود که در این نشست نیز به تعامل سازنده برسیم.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: ما همیشه آماده مذاکرات سازنده هستیم و امیدواریم در چارچوب حقوق هسته ای کشورمان مذاکرات به نتیجه برسد. آمادگی رفع ابهامات در این چارچوب را نیز داریم.

دعوت رئیس جمهور مصر از احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سران همکاری های اسلامی در قاهره

خبرنگاری درباره سفر صالحی وزیر خارجه کشورمان به قاهره و اینکه رئیس جمهور مصر از احمدی نژاد برای سفر به این کشور دعوت کرده است و برخی از مواضع مرسی در رابطه با سوریه تعدیل شده است، گفت: سفر وزیر امور خارجه به قاهره با دعوت همتای مصری ایشان صورت گرفت که در این سفر علاوه بر مذاکرات دو جانبه در رابطه با تحولات منطقه بحث شد.

وی تصریح کرد: دعوت رئیس جمهور کشورمان از همتایشان به مرسی ابلاغ شد و متقابلا نیز رئیس جمهور مصر دعوت کرد که رئیس جمهور کشورمان در اجلاس سران همکاری های اسلامی که در بهمن ماه (فوریه) در قاهره برگزار می شود شرکت کند.

مهمانپرست گفت این نشست فرصت خوبی برای تبادل نظر خواهد بود و فکر می کنیم رایزنی کشورهای موثر منطقه مانند ایران و مصر در جهت روابط دوجانبه و بحران های منطقه ای می تواند موثر باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی در این باره که وزیر امور خارجه پیشنهاد داده است که فتوای رهبری در مورد سلاح های هسته ای به عنوان سند بین المللی به ثبت برسد، گفت: نکته ای که کشورهای غربی باید به آن اشاره کنند پایبندی کشور ما به تعهدات خود و مقابله جدی با سلاح های هسته ای و کشتار جمعی در دنیا است.

وی تاکید کرد: ما بارها مخالفت خود را با هرنوع کشتار جمعی اعلام کردیم و برای ایجاد یک موج جهانی در این زمینه در ایران اجلاس های بین المللی برگزار کردیم و در عین حال اولین پیشنهاد دهنده برای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای بوده ایم.

مهمانپرست با بیان اینکه دارندگان سلاح متخلف هستند و باید هر چه سریعتر به تعهدات خود عمل کنند، اظهار داشت: نکته قابل توجه در این باره فتوای مقام معظم رهبری است که برای ما هیچ چیز بالاتری از آن برای تعیین چارچوب فعالیت های هسته ای وجود ندارد. وقتی بالاترین مقام کشور نقطه نظرات خود را به عنوان فتوا اعلام می کنند به همه ما واجب است که به آن عمل کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: برخی از مسئولان کشورهای غربی اعلام کرده اند که از این فتوا استقبال می کنیم ولی جنبه مذهبی دارد و نمی تواند برای دولت الزامی داشته باشد که این امر نشان دهنده عدم شناخت آنها از اسلام است.

وی تاکید کرد: ما آمادگی داریم این فتوا به عنوان یک سند بین المللی به ثبت برسد و بهانه از کشورهایی که سعی می کنند نقطه نظرات خود را به ما تحمیل کنند گرفته شود.

دشمنان منطقه خواهان وحدت و ثبات در عراق نیستند

خبرنگاری درباره نظر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص طرح آیت الله سیستانی برای حل بحران عراق سئوال کرد و مهمانپرست پاسخ داد: در رابطه با مسائل عراق و نقطه نظرات آیت الله سیستانی فکر می کنیم مجموعه گروه ها و شخصیت ها در داخل عراق حتما بهترین راه حل را برای وحدت، احترام به حاکمیت و دموکراسی دنبال می کنند.

وی ادامه داد: طبیعی است دشمنان منطقه و عراق خواهان وحدت و ثبات در این کشور نیستند و فتنه های زیادی در این باره دنبال می شود. مذاکرات مسالمت آمیز بین گروه های مختلف و توجه به دیدگاه های آیت الله سیستانی وضعیت خوبی را در عراق ایجاد می کند و می تواند اختلافات را از بین ببرد.

مهمانپرست درباره دستور کار کنفرانس وحدت، و موضع گیری وزارت خارجه در این باره گفت: از آنجا که این کنفرانس در جهت وحدت جهان اسلامی طراحی شده است و با توجه به شرایط حساس منطقه ای این وظیفه است تا از همه ظرفیت ها برای ایجاد وحدت استفاده کنیم دامن زدن به اختلافات مذهبی یک توطئه است که بدخواهان جهان اسلام آن را دنبال می کنند. امیدواریم وحدت بین مسلمانان و اقتدار کشورهای اسلامی روز به روز بیشتر شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره همزمانی سفر وزیر خارجه کشورمان با تشکیل کنفرانس بر علیه ایران در مصر، گفت: در اخبار متوجه می شوید چه کشورها و جریاناتی از سفر وزیر امور خارجه به قاهره ابراز نگرانی و ناراحتی کرده و چه کشورهایی ابراز خوشحالی کرده اند.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: طبیعی است که برخی از کشورها از نزدیک شدن کشورهای منطقه مانند ایران و مصر خوشحال نباشند و خدشه ایجاد کنند. البته این اقدامات تاثیری ندارد و مسئولان دو کشور عزم و اراده خود را برای توسعه روابط نشان داده اند و رایزنی ها به نفع دو ملت و منطقه خواهد بود و در رفع بحران های منطقه ای نیز موثر است.

مهمانپرست گفت: بلافاصله بعد از اعلام خبر برگزاری این کنفرانس که ریشه آن مشخص است مطرح کرده بودند که از طرف الازهر در این جلسه حضور دارند که ما شاهد عدم حضور آنها و عدم تایید این جلسه از سوی آنها بودیم و اجازه نمی دهیم که اینگونه مسائل روابط بین دو کشور را خدشه دار کند.

نخست وزیر سوریه به دعوت معاون اول رئیس جمهور به تهران می آید

وی در پاسخ به سئوالی درباره سفر امروز نخست وزیر سوریه به تهران گفت: امروز شاهد حضور نخست وزیر سوریه در ایران خواهیم بود که این سفر در راستای توسعه روابط دوجانبه صورت می گیرد. هیات های مقدماتی پیش از این وارد تهران شده اند و زیر نظر دستیار اقتصادی وزیر خارجه نشست مقدماتی داشتند. سفر نخست وزیر سوریه نیز به دعوت معاون اول رئیس جمهور و در راستای توسعه روابط صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره سفر حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه به چین، گفت: رایزنی بین کشورها و تبادل نظر بین کشورهای منطقه در دستور کار است و کشور چین نیز بسیار مهم و تاثیرگذار است و می تواند در حل بحران های منطقه ای نقش جدی داشته باشد.

پارچین منطقه نظامی است و فعالیت هایش ادامه دارد

مهمانپرست در پاسخ به سئوال بلومبرگ مبنی بر اینکه چرا فعالیت های پارچین با توجه به بحث برانگیز بودن بسیار متوقف نمی شود، بیان کرد: ما برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون بیشترین تلاش را انجام داده ایم. عضو آژانس هستیم و جزو اولین کشورهایی بودیم که معاهده ان پی تی را امضا کردیم.

وی با اشاره به اینکه مذاکره بین ما و آژانس باید یک چارچوب حقوقی داشته باشد، اظهار داشت: انتظار ما این است که حقوقمان را به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند. طبیعی است که اگر نگرانی داشته باشند در یک چارچوب درست برطرف می کنیم.

مهمانپرست گفت: ما در گذشته نیز اعلام کرده ایم که آنها تمام نگرانی ها را یکجا ارائه دهند و ما حل می کنیم و در ازای این امر نیز پرونده هسته ای ما باید روال طبیعی خود را طی کند. علیرغم اینکه زودتر از موعد مورد توافق همه شش دسته سئوال آژانس را پاسخ دادیم و آژانس نسبت به برطرف شدن نگرانی ها تاکید کرد اما به تعهدات عمل نکرد و بهانه آژانس ادعاهای غیر مستند مقامات آمریکایی بود که مطالب جدیدی را عنوان کردند و حاضر نشدند اسناد آن را به طرف ایرانی ارائه دهند.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه گفت: اگر ایران و آژانس بخواهند به توافق برسند باید تکلیف طرف مقابل مشخص باشد. اگر هر روز بخواهند ادعایی در مورد یک نقطه ایران مطرح کنند و قصد داشته باشند همه اماکن نظامی را بازدید کنند به نتیجه ای نمی رسیم.

وی تصریح کرد: پارچین یک منطقه نظامی است و هیچ ارتباطی با فعالیت های هسته ای ندارد و به همین دلیل نیز فعالیت های خود را ادامه می دهیم علاوه بر این آژانس دو بار از پارچین بازدید کرده است و هر وقتی که وجود داشته باشد در نشست بین ایران و آژانس می توان مطرح شود و هم می توان حقوق هسته ای کشورمان را به رسمیت شناخت و هم در رفع نگرانی های احتمالی به نتیجه برسیم.

توافق ایران و 1+5 در باره زمان مذاکرات آتی

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی درباره اخباری در مورد نشست آتی ایران و 1+5 در اواخر ژانویه در استانبول گفت: هفته گذشته ایران پیشنهادات خود را درباره زمان و مکان مذاکرات آینده اعلام کرد. شب گذشته نیز خانم اشمیت با آقای باقری تماس داشت و در این گفتگو در زمینه زمان مذاکرات به نتیجه رسیدند و قرار شد اشتون پاسخ کشورهای 1+5 را درباره محل مذاکرات را ارائه دهد تا بتوانیم مذاکرات را از سر بگیریم.

وی گفت: ما در مورد مذاکرات مسکو نیز همه پیشنهادات خود را اعلام کردیم و آنها فرصت خواستند که پاسخ دهند. 6 ماه از آن تاریخ می گذرد و تا کنون آنان آمادگی خود را اعلام نکرده اند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دیگری درباره تدوین طرح تاریخ ایران و آذربایجان گفت: ایران و آذربایجان دارای مشترکات فراوانی هستند. تاریخ مشترک،فرهنگ و اعتقادات مشترک دارند و ما آمادگی داریم برای تدوین تاریخ کشورهای تازه استقلال یافته به آنه کمک کنیم. بخشی از تاریخ آنها به زبان فارسی نگاشته شده و متخصصین کشورمان آمادگی دارند که به آنها کمک کنند.

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگری درباره لغو قرارداد مرزی 45 کیلومتری مرزها توسط آذربایجان که موجب نارضایتی مردم شده است اظهار داشت: ما برای رفت و آمد مردم بین کشورهای همسایه قائل به لغو روادید هستیم هر چه موانع برای رفت و آمد مردم برطرف شود حتما به نفع دو کشور خواهد بود و روابط عمیق تر می کند و همکاری ها را افزایش می دهد به همین دلیل نیز با برخی کشورها بحث لغو روادید را دنبال کرده ایم و در مورد برخی از کشورها لغو روادید را یک جانبه انجام دادیم.

وی ادامه داد: اینکه در محدوده مرزی اختیارات ویژه ای برای رفت و آمد در نظر گرفته شود به توسعه روابط کمک می کند. قرارداد ما با آذربایجان می توانست برای مردم مفید باشد. مذاکرات در حال پیگیری است و امیدواریم نتیجه مطلوب حاصل شود.

رایزنی در راستای طرح 6 ماده ای و سخنرانی اسد

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در این باره که 10 روز از سخنرانی بشار اسد می گذرد و وزارت خارجه چه اقدام عملی برای اجرای این طرح و رایزنی برای گروه های مخالف داشته است خاطر نشان کرد: ما از ابتدا برای حل بحران سوریه همه تلاش ها را به کار گرفتیم. اصول مورد توجه ایران، اصولی است که برای حفظ جان مردم باید درگیری ها متوقف شود.

وی تاکید کرد: رایزنی ها ادامه دارد و کشورهایی که از روش های غیر مسالمت آمیز حمایت می کردند و سعی در افزایش درگیری ها و ارسال سلاح به سوریه داشتند باید به این نتیجه برسند که این روش نتیجه ای ندارد. احترام به نقطه نظرات از طریق انتخابات صورت می گیرد که از یک روش مردم سالارانه بوجود می آید. کسانی که موافق برگزاری انتخابات در سوریه نیستند و باعث نابودی زمینه انتخابات در این کشور می شوند از نتیجه آن هراس دارند.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ما بر اساس طرح 6 ماده ای و بیانات اسد تلاش می کنیم رایزنی هایی را صورت دهیم تا مراحل مختلف به نتیجه برسد. بشار اسد اعلام کرد که عفو عمومی و آزادی زندانیان جزو مراحل طرح است که در یک مرحله بیش از 2 هزار نفر که دستشان به خون مردم سوریه آلوده نبود را آزاد کرد. باید تلاش ها را ادامه دهیم تا زمینه بازگشت آرامش به سوریه فراهم شود.

خبرنگاری درباره توافق افغانستان و آمریکا در سفر کرزای به آمریکا سئوال کرد که مهمانپرست گفت: نظرات خود را در مورد افغانستان به صورت مشخص اعلام کردیم بحران قابل رفع است و حضور کشورهای خارجی نمی تواند به رفع مسائل کمک کند.

وی تصریح کرد: در افغانستان این امکان وجود دارد که در برقراری امنیت از نیروهای افغان استفاده شود. تاکید رئیس جمهور افغانستان نیز همین بوده و همه کشورهای منطقه در این جهت در کنار افغانستان خواهد بود که مشکلات از طریق منطقی حل شود.

وی گفت: طبیعی است که کشورهای منطقه ای و همسایه بیشترین تلاش را به خرج دهند و دلسوزانه در کنار مردم افغانستان باشند.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در این باره که سوریه در ماده 7 سازمان ملل قرار بگیرد و آیا ایران برای جلوگیری از این طرح اقدامی صورت داده گفت: دو رویکرد در مقابل سوریه وجود دارد یک رویکرد روش مسالمت آمیز است که توقف درگیری ها را دنبال می کند و به دنبال دموکراسی است.

وی ادامه داد: رویکرد دیگر به شدت با مداخله خارجی خارج است و این ایده جمهوری اسلامی ایران است که کشورهای بزرگ و موثر نیز از آن حمایت کنند.

سخنگوی وزارت خارجه خاطر نشان کرد: ایده دوم افزایش خشونت، ارسال سلاح و توجه نداشتن به خواست مردم سوریه و تحمیل نقطه نظرات به جای مردم است. آماده سازی مداخلات نظامی و خارجی جزو اهداف آنهاست و ما معتقدیم کشورهای موثر به سمت رویکرد مسالمت آمیز حرکت می کنند و مردم سوریه خواهان توقف درگیری ها هستند.

وی همچنین درباره تعیین حاکم برای شمال سوریه گفت: مردم سوریه باید خود درباره آینده تصمیم بگیرند و هیچ کشوری نمی تواند به جای آنها اظهار نظر کند. گروه های مسلح مخالف قابل مقایسه با جمعیت سوریه نیستند و هر چقدر با انجام انتخابات در داخل سوریه مخالفت شود اجازه نمی دهند ثبات و آرامش به سوریه بازگردد.

مهمانپرست درباره جزایر مورد مناقشه انگلیس و آرژانتین گفت: ما بر مبنای مواضع خودمان ترتیبات استعماری را در مورد مسائل سرزمینی محکوم می کنیم. به کارگیری از زبان تهدید و زور در اختلافات کشورها را محکوم می کنیم و به دو طرف مناقشه توصیه می کنیم که از راه حل مسالمت آمیز استفاده کنند.

اظهارات سفیر آمریکا در یمن در جهت اختلاف افکنی بین کشورهای منطقه است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات سفیر آمریکا در یمن مبنی بر ایجاد بی ثباتی در این کشور از سوی ایران، تصریح کرد: اینگونه اظهارات سفیر آمریکا در یمن تازگی ندارد و بی اساس و در جهت اتهام زدن به کشور ما و اختلاف افکنی بین کشورهای منطقه است.

وی خطاب به سفیر آمریکا در یمن، گفت: حرکت مردم در منطقه و موج بیداری اسلامی به دلیل حمایت آمریکایی ها از دیکتاتورهای منطقه بوده است. سیاست های آنها در جهت ایجاد تفرقه در مسیر سیاست های آمریکا و همپیمانانش است و بهتر است دست از دخالت در امور کشورها بردارند.

پرونده هسته ای ایران باید به شرایط عادی بازگردد

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در این باره که ایران از آژانس چه تضمینی در مذاکرات می خواهد گفت: فعالیت های هسته ای باید در چارچوب سازمان بین المللی انرژی اتمی و معاهده ان پی تی صورت گیرد و اگر مشکلی به لحاظ فنی و حقوقی وجود داشته باشد باید با دلیل فنی اعلام شود. حق همه کشورها بهره مندی از دانش هسته ای به صورت کاملا صلح آمیز است.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: اینکه آژانس بخواهد تعهدی را اعلام و عمل نکند باعث شده ما نسبت به تضمین های لازم جدی تر عمل کنیم و مذاکرات نیز در همین چارچوب صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: آنها تلاش کردند که پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ارسال و اقدامات غیر قانونی علیه کشورمان انجام دهند. تایید فعالیت های صلح آمیز کشور ما به معنای غیر قانونی بودن همه اقدامات آنهاست و نتیجه مذاکرات نیز باید بازگشت به پرونده هسته ای ما به شرایط عادی باشد.

ادعای مفقود شدن مأمور اف بی آی در ایران با اهداف خاص دنبال می شود

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی درباره مفقود شدن مامور سابق FBI و این ادعا که وی در سفر به ایران ناپدید شده است گفت: ادعاهایی که در این زمینه مطرح می شود دقیق نیست و ما اعلام کردیم که هیچ اطلاعی در این زمینه نداریم. پرداختن به این مسئله با اهداف خاصی طراحی شده و تلاش های به عمل آمده نیز منجر دست یافتن به اهداف خاص است. ما طرح ادعاهایی با مسائل سیاسی و اتهام زنی را به شدت رد می کنیم.

تلاش ها برای آزادی دو مهندس ایرانی در سوریه ادامه دارد

خبرنگار مهر در این باره که آیا ایران استانبول را برای مذاکرات پیشنهاد کرده است، پرسید و مهمانپرست گفت: شب گذشته در تماس تلفنی تنها درباره زمان مذاکرات به نتیجه رسیدند و در مورد مکان قرار شده است که پاسخ دهند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت دو مهندس ایرانی ربوده شده در سوریه گفت: در رابطه با دو مهندس ایرانی تلاش ها ادامه دارد و همه ظرفیت ها برای آزادی مهندسان به کار گرفته شده است که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد و هموطنان مان به کشور باز گردند.