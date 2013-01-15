محمد رضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شکل گیری تیم کشتی فولاد ماهان گفت: حضور تیم ماهان در کشتی کشور طی برنامه ای و با هدف تحرک و ایجاد انگیزه در استعدادهای اصفهان آغاز شد. طی این برنامه در رده نوجوانان، جوانان و لیگ یک سرمایه گذاری هایی انجام دادیم و در لیگ یک سعی کردیم تیمی شکل بگیرد که تمامی کشتی گیران از بومیان استان باشند.

کشتی‌گیران بومی اصفهان آماده نبودند

وی ادامه داد: متاسفانه زمانی که کار شروع شد با این موضوع برخورد کردیم که نیروهای مناسب زیادی در اصفهان وجود ندارند و تنها بخشی از تیم از استعدادهای بومی شکل گرفت. در لیگ برتر هم به خاطر اینکه اولین سال حضور تیم ماهان در این مسابقات بود، سعی کردیم تیم با حداقل هزینه و با کشتی گیران جوان و دانشجوی ملی بسته شود و با استفاده از این کشتی گیران هدف گذاری انجام شود.

می‌خواستیم در مسابقات مقام کسب کنیم

مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان در مورد مقام چهارم تیمش در دهمین دوره از لیگ برتر کشتی آزاد توسط تیم ماهان گفت: هدف اول ما این بود که تیم ماهان جزو چهار تیم اول و صعود کننده به مرحله نیمه نهایی باشد و هدف دوم کسب عنوان در این دوره از مسابقات بود. متاسفانه تیم ماهان در این مسابقات با یک بد شانسی مواجه شد و از 4 گوی خارج شده برای کشتی گیران ما، 3 گوی به ضرر آن ها بود که حتی اگر یکی دیگر از گوی ها به نفع ما خارج می شد طبیعا ممکن بود نتیجه دیگری برای تیم ماهان رقم بخورد.

کیفیت بازی‌های لیگ پایین آمد

وی افزود: البته مشکلاتی هم در راستای برگزاری مسابقات لیگ وجود داشت که موجب پایین آمدن کیفیت بازی ها شد. فشردگی بیش از حد مسابقات، در نظر نگرفتن موقعیت جغرافیایی تیم ها به طوری که 6 تیم از استان مازندران در این مسابقات شرکت داشتند و فاصله زمانی بین مسابقات هم بسیار کم بود و عملا کار آیی را به خصوص برای تیم ماهان که از فاصله دور در بعضی از این مسابقات شرکت می کرد پایین آورد.

ساکت بیان داشت:‌ کادر فنی ما و آقای توکلیان هم به این موضوع معترض بودند اما اصل موضوع این بود که تحرکی در کشتی استان اصفهان پدید آید که فکر می کنم این اقدام تا حدودی صورت گرفت.

شانس در کشتی نقش زیادی ایفا می‌کند

وی داد: نمی گویم که از نتیجه به دست آمده راضی نیستم اما تیم ماهان ظرفیت بیشتری داشت که متاسفانه در حال حاضر شرایط فنی کشتی به صورتی است که شانس و قرعه و گوی در کشتی نقش زیادی را در تعیین جایگاه تیم ها ایفا می کنند که این موضوع روی کیفیت بازی ها تأثیر می گذارند که این موضوع هم یک قانون بین المللی است.

مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان تصریح کرد: باتوجه به شرایط برگزاری بازیها و مشاهده صحنه های خاص در هر بازی، گرفتن جام اخلاق از افتخارات به دست آمده توسط کشتی گیران ماهانی بود که توانستند در بهترین شرایط بازی های خود را برگزار کنند.

می‌خواستیم بومی‌گرایی کنیم اما نمی‌توانیم با این تیم کار کنیم

وی در مورد استفاده کردن از بازیکنان بومی در دور بعدی لیگ برتر کشتی آزاد گفت: ما قبلا هم این موضوع را مورد بررسی قرار داده ایم و در مرحله اول در مسابقات لیگ یک شرکت کردیم. در این مسابقات سعی کردیم از کشتی گیران بومی و حتی کادر فنی بومی استفاده کنیم ولی متاسفانه همان کادر فنی اعلام کردند که این کشتی گیران در شرایط مطلوبی قرار ندارند و کشتی اصفهان هنوز به آن حد و جایگاهی نرسیده است که بتوان با نیروهای کاملا بومی یک تیم تشکیل داد.

کشتی اصفهان در 15 سال گذشته افت کرده است

ساکت بیان داشت: ‌علت این موضوع نیز این است که در 10 الی 15 سال گذشته تیم داری در حوزه باشگاهی در کشتی اصفهان وجود نداشته و بستری برای حضور کشتی گیران و بالندگی و پرورش آنها به وجود نیامده به همین علت مجبور شدیم که بخش عمده ای از تیم را از بیرون تامین کنیم. هدف اصلی ما شناسایی استعدادهای بومی است که شناسایی این استعدادها یک شبه امکان پذیر نیست و این کار نیاز به زمان مناسب دارد.

وی افزود: از همه استعدادهای بومی استان اصفهان می خواهم که خود را آماده کنند تا در مسابقات انتخاباتی که به صورت پی‌در پی و تقریبا هر 3 ماه یک بار به عنوان جشنواره جام ماهان برگزار می شود شرکت کنند و استعدادهای خود را نشان دهند.

مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان در مورد حضور ماهان در رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج همیشگی فارس گفت: ما اولین استانی بودیم که 3 ماه پیش آمادگی خود را برای حضور در مسابقات کشتی فرنگی اعلام کردیم و حتی کشتی گیران و کادر فنی مورد نظر خود را نیز تعیین کردیم. ولی متاسفانه با توجه به تأخیراتی که در مورد برگزاری مسابقات وجود داشت، کادر فنی برای حضور در این مسابقات دچار تردید شد.

وی ادامه داد: نباید کیفیت را فدای کمیت کرد و اگر قرار است که سرمایه گذاری در این زمینه صورت بگیرد و قهرمانان و کشتی گیران برتر در این مسابقات شرکت کنند و موجب رشد و بالندگی این ورزش در کشور شوند، باید برنامه ریزی و زمان بندی مناسب و دقیقی انجام شود. با توجه به اعلام فدراسیون مبنی بر شروع این دوره از مسابقات در تاریخ 26 دی ماه و برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در نیمه اسفند ماه به نظر می رسید که زمان زیادی برای برگزاری این مسابقات وجود نداشته باشد و برگزاری این مسابقات نیز مانند لیگ برتر کشتی آزاد با فشردگی و صرفا برای پر کردن تقویم برگزار می شود.

ساکت اضافه کرد: با توجه به اعلام برنامه زمانی برگزاری مسابقات، تصمیم کادر فنی بر این شد که تیم فولاد ماهان سپاهان در این دوره از رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی- جام خلیج همیشگی فارس شرکت کند.