به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری مراسم سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی محمد حسین زارع رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در نشستی خبری ضمن ارایه توضیح پیرامون شعار دهه فجر سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان "نهضت امام خمینی (ره)، الگوی وحدت، مقاومت و پیروزی" و اشاره به نقش رهبری بی بدیل امام(ره) در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی گفت: اندیشه های امام کبیر چراغ پرفروغ راه مستقیم ملت و انقلاب شد و شعله‏ى آرمان‏خواهى، احساسات انقلابى و روح مجاهدت و فداکارى و دشمنى با ایادى ظلم و استکبار و استعمار در مردم ایران شکل گرفت و شعار ضدیت با سلطه‏ى جهانىِ استکبار را عالم‏گیر ساخت.



رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با تشریح کلیات برنامه های دهه فجر سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: برنامه هایی نظیر گرامیداشت لحظه ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی در ساعت 33/9 دقیقه صبح روز دوازدهم بهمن ماه، اجرای برنامه‌های گلبانگ انقلاب در مدارس و مراکز آموزشی کشور در 11 بهمن ماه و برگزاری مراسم مهمانی لاله ها در گلزار شهدا در 19 بهمن و همچنین مراسم بانگ تکبیر در شامگاه 21 بهمن ماه از جمله آئین‌های ماندگار و شناخته شده ایام الله دهه فجر است که مطابق سنت همه ساله بصورت عمومی و همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.



زارع مجموعه برنامه عمومی پیش بینی شده برای اقشار مختلف در دهه فجر سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را بیش از بیست هزار برنامه عنوان داشت : در این برنامه ها با توجه به نامگذاری سال با عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی علاوه بر توجه به راهبردهای محتوایی و اجرایی ستاد دهه فجر، به منظور افزایش غنای محتوایی آنها تبلیغ و معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی با رویکرد امیدافزایی، تقویت روحیه خودکفایی و خوداتکایی و باور به تحقق شعار "ما می توانیم" در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: مجموعه برنامه های امسال در قالب اجرای جنگ هنری، برگزاری جشن بزرگ انقلاب، برگزاری جشن بزرگ فجر، جشنواره‌های فیلم و عکس، جشنواره شعر فجر، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، جشنواره موسیقی سنتی، جشنواره قصه‌گویی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی، برگزاری نمایشگاه عکس و اسناد انقلاب اسلامی، برگزاری نمایشگاه روزشمار انقلاب اسلامی، برگزاری نمایشگاه کتابهای مربوط به انقلاب اسلامی، برگزاری نمایشگاه نشریه دیواری، برپایی نمایشگاه صنایع دستی، برگزاری مسابقات فرهنگی و اجرای مسابقه مقاله‌نویسی، اجرای مسابقه کتاب‌خوانی و نقاشی، مسابقه شعار نویسی، مسابقه نمایشنامه‌نویسی، مسابقه ساخت آدمکهای استکبار، مسابقه ساخت نشریات دیواری، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف است.

وی همچنین با اشاره به دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای دهه فجر امسال، گفت: برگزاری سلسله نشست‌های بصیرتی و معرفتی و انجام گفتمان دینی و اعتقادی، تجلیل از کارآفرینان و تولیدکنندگان نمونه، تجلیل از مادران و زنان سرپرست خانوار نمونه، تجلیل از فرزندان نخبه و خودباور خانواده امداد، تجلیل از پیشکسوتان و خادمان قرآن، برگزاری محافل قرآنی، برگزاری مسابقات تواشیح، اذان و ابتهال، برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن ویژه روستائیان و عشایر سراسر کشور، برگزاری همایش سراسری ایلات و عشایر، برگزاری جشن وحدت، تجلیل از پیشگامان وحدت اسلامی، برگزاری همایش سراسری منادیان وحدت، برگزاری شبهای خاطره، اجرای عمومی نمایش عروسکی از دیگر این برنامه است.

وی با بیان اینکه تببین دستاوردهای انقلاب اسلامی، یکی از اهداف ستاد دهه فجر از برگزاری این برنامه ها است، در مورد دیگر برنامه های امسال گفت: برگزاری یادواره شهدا، گلباران مزار شهدا، دیدار از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران. رونمایی از نرم افزارهای تولید شده جهت معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی، رونمایی از مجموعه سرودهای جدید، برگزاری مراسم دعا و نیایش توسط کلیساها و کنیسه ها و انجام برنامه ها و مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی توسط اقلیت‌های دینی، در سطح بین المللی، منطقه ای، ملی و استانی بازتاب دهنده اهداف و شرایط دهه فجر سالجاری از جمله تقارن هفته استقبال از فجر با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و‌آله و سلم و همچنین آغاز پنجاهمین سالگرد نهضت حضرت امام خمینی (ره) خواهند بود.



وی با اشاره به طراحی و تدوین برنامه‌هایی با رویکرد بین‌‌المللی گفت: معرفی ایران امروز و دستاوردهای انقلاب اسلامی و پیشرفت های حاصله در زمینه های مختلف علمی و فنی علیرغم تهدیدها و تحریم های استکبار جهانی از محورهای برنامه‌های برونمرزی است که با رویکردی تبیینی در قالب برپایی نمایشگاه، برگزاری نشست های فرهنگی و نمایش فیلم و عکس و ارائه کتاب و مقاله و اقلام تبلیغاتی با اعزام تعداد سی گروه فرهنگی و هنری به خارج از کشور صورت می پذیرد و علاوه بر انجام برپایی مراسم ویژه در محل اقامت حضرت امام خمینی (ره) در پاریس، نجف و ترکیه برگزاری محافل جشنی‌ نیز جهت ترویج آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ترویج گفتمان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی در نمایندگی های سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور پیش بینی شده است.



رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: علاوه بر مسابقات ورزشی بین‌المللی فجر و جشنواره‌های بین المللی فیلم، تأتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و شعر فجر، برگزاری بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در روزهای 8 و 9 بهمن ماه با عنوان «پیامبر اکرم(ص) نماد هویت امت واحده اسلامی» توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام و همچنین برگزاری نخستین جشنواره بین المللی اختراعات در روزهای 16 تا 19 بهمن ماه با هدف ارتقا و جایگاه سطح اختراعات جوانان و نخبگان کشور و فراهم سازی زمینه رقابت در سطح بین المللی و معرفی دستاوردها و اختراعات نخبگان ایرانی به جهانیان بخشی از برنامه‌های بین‌المللی است که مدعوینی از کشورهای مختلف جهان در آن حضور خواهند یافت.



رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ضمن توضیح پیرامون انجام برنامه نورافشانی در شامگاه 21 بهمن ماه همزمان با برنامه سراسری بانگ تکبیر و فراهم سازی تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم راهپیمایی یوم الله بیست و دوم بهمن ماه در بیش از 4000 روستا و 1000 شهر و شهرستان و تلاش برای افزایش برنامه‌های متنوع در مسیر راهپیمایی با گسترش جلوه های هنری و ایستگاه های فرهنگی و خدماتی عنوان داشت: با اجرای برنامه همسرایی گروههای سرود 1357 نفره دانش آموزان بسیجی در مراکز استانی و شهرستانی و گروه 22000 نفره در شهر تهران بار دیگر به همت مردم قدرشناس عظیم ترین و زیباترین جلوه مشارکت امت همیشه در صحنه ایران اسلامی در تجدید میثاق با امام و رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشته خواهد شد.

