بازرسی و کنترل بازار همدان تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار همدان و رئیس هیئت مدیره باشگاه پاس همدان گفت: هیئت مدیره باشگاه مصمم به حمایت همه جانبه از این تیم است و از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

علی محمد آزاد در نشست اعضای هیئت مدیره باشگاه پاس افزود: تیم پاس هدیه به شهدای گرانقدر همدان و متعلق به مردم فوتبال دوست همدانی است و حمایت از این تیم همواره انجام می شود.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت همه جانبه اعضای هیئت مدیره از این تیم گفت: هیئت مدیره درصدد است با برنامه ریزی بهتر شرایط بازگشت پاس به دوران اوج را فراهم سازد و مدیریت و اعضای این تیم نیز باید تلاش همه جانبه خود را در رسیدن به این هدف باید بکار بگیرند.

آزاد افزود: پاس محبوبیت بالایی نزد فوتبال دوستان همدان دارد و در این مدت رشد خوبی را در ورزش فوتبال این استان ایجاد کرده است.

وی خطاب به مدیرعامل باشگاه پاس گفت: هیئت مدیره در راستای تقویت بنیه مالی تیم به زودی بخش دیگری از منابع مالی باشگاه را تامین خواهد کرد.

ساخت و سازها در داخل محدوده و حریم شهرها و روستاها کنترل می شود

معاون عمرانی استانداری همدان بر ضرورت اعمال قانون و ضوابط در ساخت وسازها و نحوه صدور پروانه ساختمانی برای احداث تاکید کرد و خواستار کنترل ساخت وسازها در داخل محدوده و حریم شهرها و روستاها شد.

خسرو سامری گفت: در داخل محدوده روستاها اعم از روستاهای داخل و یا خارج از حریم شهرها، متولی تهیه طرح های هادی بنیاد مسکن استان است و صدور پروانه ساخت نیز به عهده دهیاری بوده و رسیدگی به تخلفات ساختمانی نیز برعهده کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری است.

وی بیان کرد: در داخل محدوده شهرها تهیه طرح جامع و تفصیلی بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان بوده و متولی تغییر کاربری در این زمینه نیز کمیسیون ماده پنج است و مرجع صدور پروانه ساخت و کنترل و نظارت بر ساخت و سازها نیز برعهده شهرداری است.

سامری اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات ساختمانی نیز در داخل محدوده شهرها بر عهده کمیسیون ماه 100 قانون شهرداری است.

معاون عمرانی استانداری تاکید کرد: در خارج از محدوده شهرها و داخل حریم نیز مرجع صدور مجوز احداث بنا، کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و متولی تغییر کاربری نیز کمیسیون تبصره 1 ماده یک سازمان جهاد کشاورزی استان است.

معاون عمرانی استاندار بیان کرد: در خارج از حریم شهر و خارج از محدوده روستا، صدور پروانه برعهده فرمانداری - بخشداری بوده و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی هم کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری است.

بازرسی و کنترل بازار همدان تشدید شود

استاندار همدان بر افزایش میزان بازرسی ها و کنترل بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به خصوص با نزدیک شدن به اواخر اسفندماه و در آستانه عید نوروز تاکید کرد.

علی محمد آزاد افزود: برای اینکه احتکاری صورت نگیرد باید کالاها به اندازه مصرف مردم وارد شود و و کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم در اختیار آنان قرار بگیرد.

استاندار با بیان اینکه برای کنترل بازار می توان از همکاری و همیاری نیروهای بسیج و سایر نهادها و سازمان ها برای افزایش بازرسی ها بهره گرفت از دستگاه های ذیربط خواست با برنامه ریزی دقیق و مناسب بر کنترل بازار نظارت داشته باشند.

آزاد در خصوص گشایش نمایشگاه بهاره نیز گفت: در این نمایشگاه ها باید کمتر از کالاهای تکراری استفاده شود و بیشتر کالاهای جدید و کالاهایی که در ایام عید مورد نیاز مردم است، وجود داشته باشد.

استاندار در این نشست همچنین خواستار توجه ویژه به کیفیت نان شد و گفت: نانوایی ها باید کیفیت نان را به حد مطلوب و مورد رضایت مردم برسانند.