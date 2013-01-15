زنان یزد در اهدای خون مشارکت کنند/ تنها 3 درصد اهداکنندگان را زنان تشکیل می دهند

نقی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زنان یکی از سالم ترین منابع خونی در دسترس هستند و می تواند از اهداکنندگان مستمر و مفید باشند.

وی افزود: در کشور ما با وجود اینکه نیمی از جمعیت کشورمان را بانوان تشکیل می دهند، درصد بسیار کمی از اهداکنندگان خانم ها هستند و این امر در یزد نیز مصداق پیدا کرده است.

تقوایی عنوان کرد: در یزد نیز میزان مشارکت خانم ها در امر اهدای خون در سال گذشته سه درصد بوده و امسال نیز به 2.5 درصد کاهش یافته است.

وی در مورد علل پایین بودن مشارکت بانوان در امر اهدای خون در کشور افزود: علت اصلی پایین بودن مشارکت زنان در این امر خداپسندانه اطلاعات ناقص و باورهای نادرست است.

تقوایی، میزان مشارکت بانوان در امر اهدای خون در کشورهای توسعه یافته را 30 تا 50 درصد اعلام کرد و افزود: اهدای خون تناقضی با باورهای مذهبی ندارد.

وی تاکید کرد: زنان یکی از گروه های کم خطر جامعه هستند که می توانند در محیطی کاملاً آرام و محرمانه که در آن موازین شرعی به طور کامل رعایت می شود، به طور مستمر خون اهدا کنند زیرا زنان یکی از جمعیت های سالم و مناسب برای اهدای خون هستند.