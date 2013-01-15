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۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

تقوایی:

زنان یزد در اهدای خون مشارکت کنند/ تنها 3 درصد اهداکنندگان را زنان تشکیل می دهند

زنان یزد در اهدای خون مشارکت کنند/ تنها 3 درصد اهداکنندگان را زنان تشکیل می دهند

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر انتقال خون یزد با توجه به اینکه تنها سه درصد از آمار اهدا کنندگان خون استان یزد مربوط به زنان است، خواستار مشارکت بیش از پیش جمعیت بانوان استان در این امر خداپسندانه شد.

نقی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زنان یکی از سالم ترین منابع خونی در دسترس هستند و می تواند از اهداکنندگان مستمر و مفید باشند.

وی افزود: در کشور ما با وجود اینکه نیمی از جمعیت کشورمان را بانوان تشکیل می دهند، درصد بسیار کمی از اهداکنندگان خانم ها هستند و این امر در یزد نیز مصداق پیدا کرده است.

تقوایی عنوان کرد: در یزد نیز میزان مشارکت خانم ها در امر اهدای خون در سال گذشته سه درصد بوده و امسال نیز به 2.5 درصد کاهش یافته است.

وی در مورد علل پایین بودن مشارکت بانوان در امر اهدای خون در کشور افزود: علت اصلی پایین بودن مشارکت زنان در این امر خداپسندانه اطلاعات ناقص و باورهای نادرست است.

تقوایی، میزان مشارکت بانوان در امر اهدای خون در کشورهای توسعه یافته را 30 تا 50 درصد اعلام کرد و افزود: اهدای خون تناقضی با باورهای مذهبی ندارد.

وی تاکید کرد: زنان یکی از گروه های کم خطر جامعه هستند که می توانند در محیطی کاملاً آرام و محرمانه که در آن موازین شرعی به طور کامل رعایت می شود، به طور مستمر خون اهدا کنند زیرا زنان یکی از جمعیت های سالم و مناسب برای اهدای خون هستند.

کد مطلب 1791585

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