به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایران نژاد ضمن بازدید از قمستهای مختلف بیمارستان کودکان شهید باهنر و گفتگو با بیماران اظهار داشت: ورود میدانی و عملیاتی در طرح ویژه آسیب شناسی مراکز درمانی شهرستان از اهم نکاتی است که هم اکنون در دستور کار فرمانداری کرج قرار گرفته است.



وی افزود: با آسیب شناسی صورت گرفته که با توجه به افزایش میزان شکایات مردمی از وضعیت بیمارستانهای کرج در دستور کار قرار گرفته است تدابیر لازم در کارگروه بهداشت و درمان شهرستان با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان ذی ربط اتخاذ خواهد شد.



فرماندار کرج با تاکید بر اینکه در این طرح نکات مطرح شده از سوی کارشناسان به دقت مورد توجه قرار خواهد گرفت، یادآور شد: در طرح یاد شده همه موارد و مشکلات در زمینه های مختلف دارویی، موادغذایی، نکات بهداشتی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها مورد بررسی قرار می گیرد.



ایران نژاد تصریح کرد: کارگروه بهداشت و درمان شهرستان پس از شناسایی این آسیب ها ملزم به تشکیل جلسات منظم با هدف برنامه ریزی اعتباری و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای رفع مشکلات مراکز درمانی است.



فرماندار کرج ورود عملیاتی مدیران به عرصه های مختلف را اقدامی زیرساختی به منظور شناسایی مسائل و برنامه ریزی عملیاتی برای رفع آن مسائل از طریق تامین اعتبارات مورد نیاز عنوان کرد.