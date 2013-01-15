به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایران نژاد ضمن بازدید از قمستهای مختلف بیمارستان کودکان شهید باهنر و گفتگو با بیماران اظهار داشت: ورود میدانی و عملیاتی در طرح ویژه آسیب شناسی مراکز درمانی شهرستان از اهم نکاتی است که هم اکنون در دستور کار فرمانداری کرج قرار گرفته است.
وی افزود: با آسیب شناسی صورت گرفته که با توجه به افزایش میزان شکایات مردمی از وضعیت بیمارستانهای کرج در دستور کار قرار گرفته است تدابیر لازم در کارگروه بهداشت و درمان شهرستان با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان ذی ربط اتخاذ خواهد شد.
فرماندار کرج با تاکید بر اینکه در این طرح نکات مطرح شده از سوی کارشناسان به دقت مورد توجه قرار خواهد گرفت، یادآور شد: در طرح یاد شده همه موارد و مشکلات در زمینه های مختلف دارویی، موادغذایی، نکات بهداشتی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها مورد بررسی قرار می گیرد.
ایران نژاد تصریح کرد: کارگروه بهداشت و درمان شهرستان پس از شناسایی این آسیب ها ملزم به تشکیل جلسات منظم با هدف برنامه ریزی اعتباری و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای رفع مشکلات مراکز درمانی است.
فرماندار کرج ورود عملیاتی مدیران به عرصه های مختلف را اقدامی زیرساختی به منظور شناسایی مسائل و برنامه ریزی عملیاتی برای رفع آن مسائل از طریق تامین اعتبارات مورد نیاز عنوان کرد.
کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج در بازدیدی سرزده به همراه معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری از بیمارستان کودکان شهید باهنر، از آغاز طرح ویژه آسیب شناسی مراکز درمانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایران نژاد ضمن بازدید از قمستهای مختلف بیمارستان کودکان شهید باهنر و گفتگو با بیماران اظهار داشت: ورود میدانی و عملیاتی در طرح ویژه آسیب شناسی مراکز درمانی شهرستان از اهم نکاتی است که هم اکنون در دستور کار فرمانداری کرج قرار گرفته است.
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