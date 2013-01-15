بودجه موقوفاتی سال 92 آستان قدس تدوین شد/ مطالعه هزار وقف نامه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا اصغری، ظهر سه شنبه در نشستی خبری اظهار کرد: آستان قدس برای نخستین بار در جهان اسلام اقدام به تدوین بودجه موقوفاتی کرده است و در این راستا هر سال این بودجه توسط مدیریت موقوفات آستان قدس پس از دریافت گزارش عوائد موقوفات براساس آنچه که از درآمدها برای حفاظت، عمران و درآمدزایی نیاز باشد کسر و درآمد خالص در 26 بند تدوین می شود.

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی افزود: بودجه موقوفاتی شامل بودجه موقوفات فردی و تجمیعی است و بر مصرف درآمد وهزینه کرد این بودجه در کمیسیون نظارت بر مصرف عوائد موقوفه نظارت می شود.

بودجه موقوفاتی مبتنی بر درآمدهای تحقق یافته است



اصغری با اشاره به ویژگی های این بودجه بیان کرد: این بودجه مبتنی بر درآمدهای تحقق یافته است و در این خصوص بودجه موقوفاتی سال 92 تدوین شده و تا یک ماه دیگر ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت وقف و کارکردآن، افزود: موقوفه قابل فروش، قابل حبه و قابل هدیه نیست و هیچ کس نمی تواند موقوفه را هدیه یا ببخشد زیرا وقفیات باید در چهارچوب عقد اجاره قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد تا موقوفه کارکرد خود را در جامعه داشته باشد.

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی اظهار کرد: هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی در موقوفه حق تصرف ندارد و حتی نهادهای دولتی عام المنفعه نمی تواند در موقوفات بدون اذن متولی تصرف کند.

اصغری بیان کرد: هر فردی هرگونه نیازی به اراضی موقوفه دارد باید پس از اذن متولی و پرداخت موقوفه، اراضی وقفی را در چهارچوب قرار داد تصرف کند.

هر نوع سرمایه گذاری برپایه نیت واقفان هزینه شود



وی با بیان اینکه شاخص در اراضی موقوفه رعایت غبطه و مصلحت موقوفه است، افزود: هرگونه تصرف، نقل و انتقال حتی توسط متولی هم باید در راستای مصلحت موقوفه باشد.

معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی بیان کرد: منشور و چشم انداز آستان قدس رضوی در زمینه وقف نامه ها تحت مدیریت عالی اسلامی و فقیه جامع شرایط آیت الله طبسی مبتنی بر نیت واقفین صرف می شود.

اصغری افزود: هر نوع سرمایه گذاری، احیاء، حفاظت و نحوه هزینه کردن باید بر پایه نیت واقفان هزینه شود.

وی با تاکید بر اینکه مطابق دستور آیت الله طبسی هیئتی از فضلا حوزه علمیه تشکیل شد و بیش از هزار وقف نامه مورد مطالعه قرار گرفت، گفت: بیش از 100 مورد نیت واقف استخراج و در 26 فصل برای اطعام زائران، امور بهداشتی، تامین فرش حضرت و روشنایی دارالشفاء صرف و هزینه شد.