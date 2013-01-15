حضور اصلاح طلبان در هاله ای از ابهام/ دولت وحدت ملی؛ گمشده انتخابات

دکتر صادق زیبا کلام در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح فعالیت های سیاسی سیاسیون در آستانه انتخابات گفت: باتوجه به اینکه تنها چهار ماه به زمان انتخابات باقی مانده تمامی احزاب و سیاسیون فعالیت خود را علنی کرده و با نور بالا حرکت می کنند.

وی ادامه داد: در این میان فقط تکلیف اصلاح طلبان مشخص نیست که تنها یک اتفاق و یا شرایط خاص می تواند آنها را به عرصه انتخابات بکشاند، گرچه برخی از اصلاح طلبان قهر با انتخابات را مناسب و جایز نمی دانند.

زیبا کلام تصریح کرد: اصلاح طلبان تنها با فراهم شدن شرایط حضور، در انتخابات شرکت خواهند کرد.

این تحلیلگر سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به طرح وحدت ملی اشاره کرد و گفت: دولت وحدت ملی یکی از گمشده های انتخابات بوده که جامعه کنونی ایران نیازمند آن است.

دکتر زیبا کلام تشریح کرد: پس از جریان 22 خرداد و انتخابات سال 88 یک نوع بی اعتمادی و دلخوری نسبت به اصلاح طلبان و اصولگرایان در جامعه به وجود آمد که اجماع و وحدت را خدشه دار کرد.

وی تاکید کرد: از این رو آشتی ملی یکی از ضروریترین نیازهای جامعه کنونی است که باید تقویت شود.