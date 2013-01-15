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۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۵۹

زیبا کلام در گفتگو با مهر:

حضور اصلاح طلبان در هاله ای از ابهام/ دولت وحدت ملی؛ گمشده انتخابات

حضور اصلاح طلبان در هاله ای از ابهام/ دولت وحدت ملی؛ گمشده انتخابات

تبریز – خبرگزاری مهر: فعال، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران حضور اصلاح طلبان را در هاله از ابهام دانست که علی رغم نزدیک شدن به زمان انتخابات تکلیف آنها مشخص نشده است.

دکتر صادق زیبا کلام در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح فعالیت های سیاسی سیاسیون در آستانه انتخابات گفت: باتوجه به اینکه تنها چهار ماه به زمان انتخابات باقی مانده تمامی احزاب و سیاسیون فعالیت خود را علنی کرده و با نور بالا حرکت می کنند.

وی ادامه داد: در این میان فقط تکلیف اصلاح طلبان مشخص نیست که تنها یک اتفاق و یا شرایط خاص می تواند آنها را به عرصه انتخابات بکشاند، گرچه برخی از اصلاح طلبان قهر با انتخابات را مناسب و جایز نمی دانند.

زیبا کلام تصریح کرد: اصلاح طلبان تنها با فراهم شدن شرایط حضور، در انتخابات شرکت خواهند کرد.

این تحلیلگر سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به طرح وحدت ملی اشاره کرد و گفت: دولت وحدت ملی یکی از گمشده های انتخابات بوده که جامعه کنونی ایران نیازمند آن است.

دکتر زیبا کلام تشریح کرد: پس از جریان 22 خرداد و انتخابات سال 88 یک نوع بی اعتمادی و دلخوری نسبت به اصلاح طلبان و اصولگرایان در جامعه به وجود آمد که اجماع و وحدت را خدشه دار کرد.

وی تاکید کرد: از این رو آشتی ملی یکی از ضروریترین نیازهای جامعه کنونی است که باید تقویت شود.

کد مطلب 1791626

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