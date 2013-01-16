مشارکت خبرنگاران خارجی در جشنواره مطبوعات با 84 اثر

یوسف غروی قوچانی با اشاره به فعالیتهای بخش بینالملل جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها به خبرنگار مهر گفت: بخش خارجی نوزدهمین دوره این جشنواره با برگزاری جشنوارههای «صلح و عدالت» و «سیدجمالالدین اسدآبادی» فعال شده که خبرنگاران خارجی مقیم ایران از بیش از 10 کشور جهان، با ارسال آثار خود در این بخش به رقابت میپردازند.
به گفته دبیر نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها، با پایان مهلت فراخوان این دو جشنواره 41 مقاله، 18 اثر رادیویی و تلویزیونی و 25 عکس و گزارش تصویری با موضوعات مرتبط با مسائل ایران، خاورمیانه، جهان اسلام و نقش سیدجمالالدین اسدآبادی در تحولات جهان اسلام، به دبیرخانه این دو جشنواره رسیده است.
غروی قوچانی افزود: داوری آثار جشنوارههای «صلح و عدالت» و «سیدجمالالدین اسدآبادی» از امروز آغاز شده و برگزیدگان این دو جشنواره همزمان با اختتامیه جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها معرفی میشوند.
وی همچنین برآوردش را از میزان مشارکت روزنامهنگاران در نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها، اینگونه بیان کرد: آخرین آمار رسمی که از شمارش آثار داریم، 4300 اثر است، اما در روزها و ساعات پایانی شرکت در جشنواره، آثار بسیار زیادی به دبیرخانه ارسال شد و به جرئت میتوان گفت شاید این آمار (4300 اثر) دو برابر شده باشد.
دبیر نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها در پایان حضور روزنامهنگاران شهرستانی را در این دوره از جشنواره، متکثر و متنوع عنوان کرد و همچنین تعداد آثار ارسالی به بخش نشریات دانشجویی را بیش از 4000 اثر برشمرد.
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