احتمال گسترش بيماري مالاريا در كشور // 40 درصد مبتلايان به مالاريا را افغاني هاي ساكن در ايران تشكيل مي دهند

دكتر محسن زهرايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: زياد بودن ميزان بارندگي در سال گذشته موجب افزايش آب هاي راكد و جاري شده است و اين آبهاي راكد در مناطقي كه پشه آنوفل در آنجا وجود دارد باعث افزايش رشد و تكثير اين پشه مي شود بنابراين احتمال گسترش اين بيماري نيز وجود دارد.

وي اظهار داشت: بيماري مالاريا از سالها پيش در كشور وجود داشته و بيشترين موارد بروز آن در مناطق جنوب شرق كشور نظير استان هرمزگان، سيستان و بلوچستان و جنوب كرمان است و معمولا 40 درصد مبتلايان به اين بيماريها را افغاني هاي ساكن ايران تشكيل مي دهند.

معاون مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت و درمان كشور گفت: در سال 82 نزديك به 24 هزار مورد مالاريا ثبت شد كه اين تعداد در سال 83 به 14 هزار مورد كاهش يافت، اما اين نگراني وجود دارد كه امسال بارديگر افزايش موارد اين بيماري را داشته باشيم و اين نشان دهنده اين است كه برنامه كنترل مالاريا را بايد جدي بگيريم.

وي تصريح كرد: با وجود اينكه در فصل بهار هستيم اما با توجه به اينكه در برخي از مناطق كشور گرما زودتر از زمان موعد فرا مي رسد بنابراين اين انتظار وجود دارد كه بيمارهاي شايع در فصل تابستان از نيمه دوم اين فصل نيز مشاهده مي شود.