انقلاب اسلامی منشاء عزت و آزادگی برای ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیشیر پرنور با اشاره به نزدیک شدن به ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر اظهار داشت: تلاش و اهتمام ما بر این است که برنامه های درخور و شان انقلاب اسلامی تدوین کنیم چرا که انقلاب اسلامی حاصل تدبیر مدبرانه حضرت امام خمینی (ره) و منشاء عزت، آزادی و آزادگی برای ملت ایران است.

فرمانده سپاه ناحیه گیلانغرب افزود: امروز بعد از گذشت سال ها از فقدان معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)، امام خامنه ای با درایت و تدبر مسئولیت سکانداری این انقلاب را بر عهده گرفته اند و ما شاهد آن هستیم که این انقلاب بدون اتکا به هیچ قدرتی و با تکیه بر قدرت الهی و حمایت های مردم ولایی این کشور، روز به روز مقتدر تر و بدون وابستگی به شرق و غرب در اوج افتخار ایستاده است.

پرنور به توطئه های مختلف دشمنان از بدو انقلاب تاکنون اشاره کرد و گفت: دشمنان همواره با کینه ورزی برای ضربه زدن به ملت و نظام اسلامی نو پا از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند.

وی خاطر نشان کرد: دشمن با بدخواهی و عداوت های خود در 8 سال جنگ تحمیلی تا جنگ نوین و مدرن امروز، سعی دارد عقاید و افکار جوانان ما را مسموم کند و در این اواخر به ترور دانشمندان هسته ای ما روی آورده است اما با اراده و ایستادگی ملت ایران مواجه شده و مثل همیشه شکست خورده است.

فرمانده سپاه گیلانغرب یاد آور شد: دشمنان کور دل و کوته فکر با این اقدامات قصد دارند مانع از رسیدن کشور اسلامی ما به خود کفایی و فن آوری مسالمت آمیز هسته ای که حقی مسلم برای ماست، شوند و اینها همه بیانگر این مسئله است که دشمن تمام تلاش و همت خود را به کار بسته و می خواهد مانع از رشد و اعتلای نظام شود.

پرنور ادامه داد: اما به لطف خدا و همت و اراده ملت بصیر ایران، تمام توطئه ها و نقشه های آنان یکی پس از دیگری خنثی شده و انقلاب ما که ثمره جان فشانی ها و خون هزاران هزار شهید و جانباز است توانسته همچنان به راه خود که همان تداوم حرکت راه انبیاء و معصومین است ادامه دهد.

وی در پایان به اجرایی نمودن برنامه های محتوایی بسیج و سپاه تاکید کرد و اظهار داشت: در تدوین برنامه ها توجه به فرامین مقام معظم رهبری، بصیرت افزایی در خصوص مباحث ارزشی چون اقتصاد مقاومتی و توجه به تحقق شعار سال مد نظر گرفته شده است.

گیلانغرب یکی از سالمترین شهرهای استان کرمانشاه به لحاظ اعتیاد به مواد مخدر است

بخشدار مرکزی گیلانغرب گفت: این شهرستان از نظر میزان آلودگی به مواد مخدر و اعتیاد یکی از چهار شهرستان سالم و دارای کمترین میزان ابتلا به این بلای خانماسوز در استان کرمانشاه است.

همایش راهکارهای پیشگیری از اعتیاد و معضلات و آسیب های اجتماعی ناشی از این بلای خانماسوز روز دوشنبه با حضور اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران دهستان ها و روستاهای بخش مرکزی گیلانغرب با هدف معرفی روستاهای پاک و عاری از مواد مخدر تحت عنوان 'روستای پاک' برگزار شد.

فیروز هادی پور در این همایش افزود: هم اکنون یک مرکز درمانی در شهرستان گیلانغرب در راستای جمع آوری و بهبود افراد معتاد مبتلا به مواد مخدر وجود دارد که نسبت به درمان معتادان خودمعرف در دوره های 21 روزه اقدام می کند.

بخشدار مرکزی گیلانغرب از معضل اعتیاد بعنوان بخشی از آسیب‌های اجتماعی یاد کرد که همچنان در حال گرفتن جان انسان‌هاست و یادآور شد: برای مقابله با این معضل نیاز به همکاری همه دستگاه ها، خانواده ها و بخصوص آموزش و پرورش داریم.

فرمانده انتظامی گیلانغرب نیز با بیان اینکه میزان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در این شهرستان نسبت به سال گذشته 15 درصد کاهش یافته است، گفت: اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران در پیشگیری از اعتیاد و برخورد با عوامل توزیع مواد مخدر در روستاها می توانند همکاری مطلوبی با پلیس داشته باشند.

سرهنگ 'یوسف حاتمی' افزود: مافیای مواد مخدر هیچ حد و مرزی ندارد و روز بروز مواد مخدر جدیدی در حال ورود به بازار مصرف است لذا همه باید تلاش و همت خود را بر امر پیشگیری اولیه از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر و دوری نسل جوان از این معضل بزرگ اجتماعی معطوف کنند.

وی خاطرنشان کرد: اعتیاد یک حالت روانی و جسمی ناشی از تاثیرات مصرف مواد مخدر و روانگردان برروی انسان است که تداوم آن موجب بروز رفتار و واکنش های خاص از سوی مصرف کننده می شود و او را برای مصرف دائمی یا دوره ای آناده مواد متمایل می کند.

حاتمی اظهار کرد: یکی از مهمترین راهکارها در کاهش ابتلای جوانان و نوجوانان به این پدیده و معضل اجتماعی، پیشگیری است که باید از سوی همه دستگاه های ذیربط و خانواده ها مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت معضلات و مشکلات زیادی در انتظار فرد معتاد، خانواده و جامعه خواهد بود.