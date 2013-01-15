  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

مدت زمان خرید ووچر برای آزمون تافل اعلام شد

مدت زمان خرید ووچر برای آزمون تافل اعلام شد

ثبت نام با ووچر(Voucher) فقط تا پایان ماه ژانویه 2013 امکان پذیر است و پس از این تاریخ ثبت نام فقط از طریق کارتهای اعتباری بین المللی ممکن خواهد بود و تمامی ووچرها از اعتبار خارج خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اطلاعیه مؤسسه ETS، ثبت نام با ووچر (Voucher) فقط تا پایان ماه ژانویه 2013 امکان پذیر است و پس از این تاریخ ثبت نام فقط از طریق کارتهای اعتباری بین المللی ممکن خواهد بود و تمامی ووچرها از اعتبار خارج خواهد بود.

متقاضیانی که پیش از این، ووچر خریداری کرده و تا تاریخ ذکر شده موفق به ثبت نام نشوند درخواست خود را (به منظور عودت هزینه خرید ووچر) کتباً با ذکر مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی، شماره ووچر، شماره تماس، ایمیل) به مرکز المپیاد علمی دانشجویی و امور آزمون های بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور تحویل داده یا به آدرس سازمان سنجش، مرکز المپیاد علمی دانشجویی و امور آزمون های بین الملل ارسال کنند.

کد مطلب 1791806

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