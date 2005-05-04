بلر : انگليس هيچ برنامه اي براي حمله به ايران ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشينهوا، توني بلر نخست وزير انگليس كه هم اكنون كه به خاطر جنگ عراق نگران از دست دادن آراي حزب كارگر است با بهره گيري از مسئله ايران كه اين روزها رسانه هاي غربي با تبليغات منفي بر روي برنامه هاي هسته اي ايران مي خواهند آن را تبديل به يك معضل در منطقه كنند و همچنين انحراف افكار عمومي انگليس در گفتگويي با شبكه 2 تلويزيون منچستر گفت : احمقانه است تصور كنيم انگليس برنامه اي براي حمله به ايران دارد .

وي خاطر نشان كرد : من هيچ قصدي براي بمب باران تاسيسات هسته اي ايران يا هيچ چيز ديگري ندارم .



نخست وزير انگليس كه با همراهي خود در جنگ عليه عراق، دنباله روي بي چون چراي لندن با آمريكا و اسرائيل به يدك مي كشد، با تكرار ادعاهاي گذشته خود گفت : برنامه تسليحات هسته اي ايران يك معضل است . هيچ ترديد يا تصوري در اين باره وجود ندارد .

وي درباره موضع انگليس در باره ايران گفت : ما روندي را با ايران داريم كه خوشبختانه آلمان ، انگليس ، فرانسه و آمريكا نيز در همان جهت با يكديگر كار مي كنند.

