"راه روشن" در رادیو یزد تهیه و تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اشاره به مسئله حیات و مرگ که در واقع مهمترین و قطعىترین مسائل است هم مىتواند مقدمه براى بحث معاد باشد و هم تکمیلى براى بحث توحید، از مهمترین محورهای این برنامه است.

برنامه راه روشن به مسائل اعتقادی و کلامی درباره معاد می پردازد و از دیدگاه روایات و آیات قرآن و عقل مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

در این برنامه با حضور کارشناس دینی و مذهبی از جمله استاد محمد رضا شایق به صورت پرسش و پاسخ به سئوالات اعتقادی مخاطبان جواب داده می شود.

برنامه راه روشن به تهیه کنندگی عبدالمجید مجیدی زاد و گویندگی سعید طالبی پور روزهای چهارشنبه از ساعت 13 به مدت 45 دقیقه از شبکه رادیویی یزد پخش می شود.

پیک سلامت، سلامتی برای خانواده های یزدی به ارمغان می آورد

پیک سلامت عنوان برنامه ای رادیویی است که به طور زنده از صدای مرکز یزد پخش می شود.

این برنامه با دستمایه قرار دادن موضوع سلامت به مقوله های پزشکی در مسائل مختلف اعم از سلامت روحی و روانی می پردازد.

پزشکان متخصص در حوزه های مختلف با بیان نکات مفید در خصوص مسائل سلامت روحی، فردی و روانی در بخشهای مختلف مطالب مفیدی را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند.

پیک سلامت به تهیه کنندگی اکرم السادات موسوی و اجرای ناهید فرجی روزهای زوج از رادیو یزد به روی آنتن می رود.

موسوی تهیه کننده برنامه در مورد بخش های این هفته پیک سلامت اظهار داشت: در برنامه روز چهارشنبه 27دی دکتر توحیدی فر متخصص اطفال با موضوع زردی نوزادان به گفتگو می‌پردازد.

برنامه پیک سلامت روزهای زوج هفته به طور زنده از ساعت 10الی 11صبح از شبکه رادیویی یزد پخش می شود.

علاقمندان می ‌توانند برای انتقادات و پیشنهادات خود با شماره پیامک 30000351 و باشماره تلفن 8221045 با عوامل برنامه در ارتباط باشند.