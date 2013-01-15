قوه قضاییه با واگذاری باشگاه گهر موافقت کرد/ امضای قرارداد در دفتر عابدینی

رضا آیتاللهزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت واگذاری باشگاه گهر دورود به موسسه ایثارگران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ساعت 12 امروز بنده به عنوان نماینده موسسه ایثارگران، عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش و تورج نماینده قوه قضاییه، طی نشستی به توافق نهایی برای واگذاری بهرهبرداری سه ساله از باشگاه گهر رسیدیم و بر خلاف آنچه در برخی رسانهها مطرح شده، بحث انتقال امتیاز به موسسه ایثارگران مطرح نبوده است.
وی در این خصوص افزود: قرار است امروز سهشنبه مسئولان موسسه ایثارگران به اتفاق من در دفترعابدینی حضور پیدا کنیم تا قرارداد بهرهبرداری سه ساله به امضای نهایی طرفین برسد، بنابراین از این پس تمامی مسئولیتها و تعهدات مالی با موسسه ایثارگران خواهد بود.
مدیرعامل باشگاه گهر در پاسخ به این پرسش که آیا موسسه ایثارگران نسبت به بدهیها و تعهدات که مربوط به گذشته باشگاه است، پاسخگو خواهد بود؟ اظهار داشت: قرار است در نشست امروز سهشنبه در مورد جزئیات و نحوه این قرارداد واگذاری سه ساله به توافق برسیم.
آیتاللهزاده در مورد اینکه با این قرارداد واگذاری سه ساله، تغییری در ساختار مدیریتی باشگاه ایجاد میشود، گفت: این موضوع حق صاحبان جدید باشگاه است که مدیران مد نظر خود را طی سه سالی که بهرهبرداری از باشگاه به آنها واگذار شده، تعیین کنند اما طبق توافقی که صورت گرفته، قرار شده است من مدیر عامل باشگاه باقی بمانم.
نظر شما