گلایه اعضای شورای شهر بندرعباس به عدم حضور شهردار در جلسات شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای شهر بندرعباس ضمن انتقاد و ابراز گلایه نسبت به عدم حضور شهردار و معاونین شهرداری خصوصاً معاون خدمات شهری که قرار بود در این جلسه که به منظور بررسی نظافت شهری و بازسازی و مرمت خیابانهای سطح شهر برگزار شده بود حضور یابد خواستار پیگیری این عدم حضور شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در جریان سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر بندرعباس با اشاره به دعوت صورت گرفته از شهردار بندرعباس برای حضور در جلسات علنی شورا گفت: زمانی که شهردار نسبت به شورا بی توجه است و شورا را به رسمیت نمی شناسد دیگر چه انتظاری از مردم می توان داشت.

جمشید رئیسی از معاونین شهرداری حاضر در این جلسه خواست که درخواست و گله مندی اعضای شورا را به گوش شهردار برسانند.

فیصل دانش دیگر عضو شورا نیز ضمن گلایه از این موضوع خواستار حضور شهردار و معاون خدمات شهری در جلسات بعدی شورا شد و گفت: شهردار باید در جلسات بعدی حضور یابد و پاسخگوی تک تک سوالات مطرح شده از سوی اعضاء باشند.

در ادامه این جلسه که به منظور بررسی نظافت شهری و بازسازی و مرمت خیابانهای سطح شهر برگزار شده بود تمامی اعضاء تذکراتی در خصوص نظافت شهری به نماینده شهرداری حاضر در جلسه ارائه کردند.

بهادر معاون عمرانی شهرداری نیز گزارشی در خصوص وضعیت طرح های عمرانی و حفاریهای سطح شهر ارائه کرد.

وی اعلام کرد: دستگاه های حفار در سطح شهر باید تا 15 اسفند ماه تمام کارهای خود را انجام دهند و بعد از آن هیچ گونه حفاری تا بعد از تعطیلات وجود نداشته باشد.

وی همچنین اظهار داشت: با تلاش های انجام شده به زودی تمام مشکلات بلوار امام حسین (ع) به صورت کلی حل می شود.

حمید جمالی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس نیز ضمن ارائه گزارش مختصری در خصوص نظافت شهر و جمع آوری زباله های سطح شهر گفت :این سازمان می کوشد با رفع نواقص و مشکلات رضایت شهروندان را جلب کند.

جمالی یادآورشد: برای داشتن شهری سالم مردم باید در کنار مسوولان به‌ منظور حفظ بهداشت تلاش کنند و زمانی که همکاری تنگاتنگ مردم در این زمینه وجود نداشته باشد مسوولان به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

در پایان این جلسه با موافقت اعضاء شورا، جمشید رئیسی به عنوان عضو جلسات تجدید نظر نیروی انتظامی انتخاب و معرفی شد.