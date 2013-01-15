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۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۴۹

تشدید طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در بندرعباس

تشدید طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان از تشدید طرح پاکسازی نقاط آلوده و بر خورد با توزیع کنندگان مواد مخدر در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید احمد خدایی عصر سه شنبه در تشریح این خبر به خبرنگاران گفت: مآموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز استان در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان موادمخدر، طرح پاکسازی نقاط آلوده را در محلات دوهزار و میدان تره بار بندرعباس اجرا کردند.

وی افزود: مأموران پرتلاش استان در اجرای این طرح چهارباب منزل متعلق به توزیع کنندگان مواد مخدر را بازرسی و در این رابطه دو نفر از توزیع کنندگان دستگیر و مواد مخدر حشیش و تریاک در بسته های کوچک و آماده فروش کشف و یکدستگاه خودرو سواری متعلق به توزیع کنندگان توقیف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان با تأکید بر استمرار طرح پاکسازی نقاط آلوده و قاطعیت پلیس در اجرای این طرح، از همکاری شهروندان با پلیس در اجرای طرحهای پاکسازی قدردانی و از آنان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه تهیه و توزیع مواد مخدر و دیگر اقلام ممنوعه و قاچاق در محلات، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریتهای پلیسی 110 اطلاع تا نسبت به پاکسازی محلات و دستگیری مجرمین و متخلفان اقدام شد.

 


 
 

کد مطلب 1791931

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