  1. سیاست
۲۶ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

جلسه مشترک فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان آغاز شد

جلسه مشترک فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان آغاز شد

جلسه مشترک دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان با حضور نمایندگان عضو دو فراکسیون در محل صحن علنی مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، جلسه مشترک دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان  با حضور نمایندگان عضو دو فراکسیون در محل صحن علنی مجلس برگزار شد.

بر اساس این گزارش ، در این جلسه  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان حضور دارند و مسعود میرکاظمی رییس کمیسیون انرژی، اولین سخنران خواهد بود.
 
میرکاظمی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را بررسی می کند و سپس مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و حجت‌الاسلام بحرینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سخنرانی خواهند کرد.

 هفت نفر از نمایندگان هم به قید قرعه در این جلسه که به منظوراجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و جمع‌بندی دو فراکسیون در این رابطه است،  سخنرانی خواهند کرد.

 
کد مطلب 1791955

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