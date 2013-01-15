به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در بازدید از شبکه خبری کرج ضمن قدردانی از زحمات اصحاب رسانه در نشستی صمیمی به ارائه گزارشی از آخرین عملکرد حوزه مدیریت شهری پرداخت.

وی به دلایل تاخیر در بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح دانش آموز اشاره کرد و بابت این تاخیر از مردم و شهروندان کرج عذرخواهی کرد.

وی با اشاره به رشد ساخت تقاطع های غیرهمسطح و دو برابر شدن تعداد آنها در کرج طی دو سه سال اخیر گفت: به عنوان نمونه پل شهدای روحانی کرج ایراد و اشکالاتی دارد که کاملا طبیعی است و نباید آن را بزرگ نمایی کرد.

وی افزود: باوجود کلانشهر بودن کرج، ما در بحث تقاطع های غیرهمسطح سابقه چندانی نداریم بنابراین مسئولان باید حمایت کنند و دستگاه های نظارتی باید ضمن این نظارت این نکته را هم فراموش نکنند که شهر کرج در آغاز راه بزرگی قرار گرفته که در بحث عمران، توسعه و بخصوص حمل و نقل و ترافیک اقدامات مهمی را شروع کرده و در حال پیشرفت است.

وی تاکید کرد: ما باید جوان بودن فوت و فن و تجربه ساخت تقاطع های غیرهمسطح را همواره مد نظر قرار داده و سعی کنیم که ایجاد انگیزه کنیم، حمایت های درست و منطقی انجام دهیم و بدون دلیل انگیزه و شادابی را از نیروهای فعال نگیریم ضمن این که در کنار این کار نظارت را هم باید داشته باشیم.

پل شهدای روحانی ایراد غیر قابل رفع ندارد

شهردار کرج گفت: در مورد پل شهدای روحانی حدود 40 مورد ایراد گرفته شده که قابل رفع است و نکته مهم این است که هیچ اشکال غیرقابل رفع در این پل وجود ندارد و ادعای بعضی ها مبنی براینکه پایه های یک طرف پل بلند تر از دیگری است و یا پل ترک خورده و یا در آستانه از هم پاشیدن است به هیچ وجه صحت ندارد.

وی ادامه داد: برخی صحبت ها غیرکارشناسی و احساسی است، البته این پل حدود 30 تا 40 مورد ایراد دارد که بطور حتم قابل رفع است و از آن مهمترتا زمانی که پیمانکار این ایرادها را رفع نکند پل به شهرداری تحویل داده نمی شود.

وی با تاکید براینکه اگر قرار بود این پل با قیمتهای امروز ساخته شود دست کم هزینه آن برای شهرداری دو برابر می شد، افزود: تعجب می کنم از این که عده ای بدون غرض و عده ای هم از روی غرض این موضوع را دامن می زنند و به دنبال موجی هستند که بحث نواقص پل را بزرگ نمایی کنند.



مهندس آقازاده گفت: ما باید این ظرفیت را داشته باشیم و درک کنیم که کارهای بزرگ بالاخره ایرادهایی هم دارد، ما می توانستیم این کارها بزرگ را انجام ندهیم آیا در آن صورت تمام مشکلات حل می شد، اینکه شهرداری برغم همه مشکلات اقتصادی در طول سال بیش از 100 میلیارد تومان برای تقاطع های غیر همسطح هزینه می کند بحث بسیار مهمی است.

وی اظهار داشت: ما قبول داریم که برخی ایرادها و انتقادها مخصوصا به کارهای عمرانی وجود دارد اما به گفته خود دکتر عربیان استاندار البرز که چند روز پیش در محل شورای اسلامی کرج حضور یافته بود، کیفیت کارها به نسبت گذشته در حال بهترشدن است و ایرادهای احتمالی نیز قابل رفع است.

بدون ایجاد تقاطع ها کرج قفل می شود

وی افزود: بنابراین ما ضمن این که باید نگاهمان به ارتقای کیفیت در کارهای عمرانی و توسعه مطلوب شهر باشد در کنار آن باید سعی کنیم که نه تنها نواقص پل شهدای روحانی بلکه نواقص مشابهی در تقاطع غیرهمسطح جانبازان را نیز پیگیری و رفع کنیم، باید بپذیریم که کلانشهری همچون کرج به اجرای کارهای بزرگ نیاز ضروری دارد که اگر نباشد واقعا شهر قفل می شود.



شهردار کرج یادآور شد: در بحث احداث تقاطع های غیرهمسطح جدید تا خردادماه سال آینده دو تقاطع غیرهمسطح دیگر به بهره برداری می رسد یکی تقاطع غیر همسطح میدان حافظ و دیگری تقاطع غیر هم سطح فردیس به نام تقاطع شهدای ارتش، ما در سال 92 حداقل پنج تقاطع غیرهمسطح دیگر را شروع خواهیم کرد و طبق برنامه ریزیها در سال آینده شهرداری کرج به طور کلی ساخت حدود 15 تقاطع را در دست اجرا و بهره برداری خواهد داشت که این در تاریخ این کلانشهر بی سابقه است.



مهندس آقازاده، تقاطع شهید بهشتی با میان جاده، تقاطع میدان جمهوری که در دست مشاوره و مطالعه است، تقاطع میدان سپاه، زیرگذر شمال تقاطع جانبازان، وروردی 45 متری کاج یا 45 متری بسیج و زیرگذر شیخ آباد و زیر گذر شهید کچویی(حسین آباد راه آهن ) در منطقه دو را از جمله تقاطع های غیرهمسطح در دست مطالعه و اجرا در سال آینده برشمرد.



وی گفت: عملیات اجرایی یک پل دیگر که کار انتخاب پیمانکار آن تمام شده امسال شروع خواهد شد و در مورد زیرگذر و مجموعه تقاطع های غیرهمسطح در مهرویلا نیز این پروژه توسعه پیدا کرده به این ترتیب که میدان امام خمینی (ره) یعنی جایی که الان در بلوار یادگار است تقاطع غیرهمسطح داریم که در دست پیمانکار است و در قسمت جلوی این پروژه نیز تا تقاطع راه آهن که برای آن هم کارهای مطالعاتی انجام گرفته و به این ترتیب پروژه مهرویلا تا امروز یکی از کاملترین و پیشرفته ترین تقاطع های غیرهمسطح کرج محسوب می شود و امیدواریم که بتوانیم این تقاطع را بطور کامل در سال 93 به بهره برداری برسانیم، این پروژه دچار مشکلاتی بود که موجب تاخیر در اجرای آن شد اما با پیگیریهای خوب نمایندگان مجلس به خصوص سردار اکبریان موضوع حل شد.



شهردار کرج تصریح کرد: در ارتباط با تقاطع دانش آموز ضمن پوزش از مردم و شهروندان، این تقاطع به دلیل تاخیر در اعلام نظر نهایی دچار مشکلات و تنگناهایی شد که با تشکیل جلسه های متعدد کارشناسی اکنون این مشکلات با شش پیشنهاد توسط شهرداری برطرف شده و در حال حاضر یکی از آن ها انتخاب شده و منتظریم که ابلاغ نهایی از سوی شورای اسلامی کرج انجام شود تا اجرای آن هرچه زودتر از سرگرفته شود.

کرج دارای کمبود پارکینگ عمومی است



مهندس آقازاده گفت: در بحث پارکینگ ها می دانیم که شهرداری کرج با کمبود پارکینگ عمومی روبرو است، از طرفی سیاست شورا هم برهمین مبنا بود که در طول چهار سال اخیر به بنده ابلاغ کردند و پیوسته برای آن نیز ردیف های اعتباری بودجه در نظر گرفته شد اما به دلایل مختلف انجام نشد اما در سال 91 توانستیم توفیق نسبتا خوبی در احداث پارکینگ ها در کرج داشته باشیم.

وی یادآور شد: پارکینگ کنار شهرداری مرکزی کرج با ظرفیت 400 دستگاه خودرو در سال آینده به انجام می رسد و ساخت شماری پارکینگ مکانیزه را نیز طی جلسات کارشناسی نهایی کرده ایم و امیدواریم بتوانیم در نیمه سال 92 یک پارکینگ ظرفیت 450 خودر را به بهره برداری برسانیم و در مناطق محروم شهر کرج مثل منطقه 5 هم پارکینگ با ظرفیت 300 دستگاه خودرو در حال احداث است و کنار خیابان مظاهری نیز پارکینگی با حدود 400 خودرو را طراحی کرده ایم.



وی افزود: علاوه براین در مناطق جنوبی شهر کرج از جمله در منطقه فردیس بین منطقه 10 و3 نیز مکانهایی برای احداث پارکینگ طبقاتی در دستور کار قرار گرفته و در مناطق مرکزی شهر هم مکانهایی برای احداث پار کینگ شناسایی شده چرا که به طور کلی ساخت پارکینگ وظیفه شهرداری است و البته بخش خصوصی هم می تواند در این زمینه ورود کند.



به گفته وی، در خیلی از موارد بخش خصوصی می تواند مزایای بیشتری ارائه دهد و باید این رغبت در بخش خصوصی ایجاد شود و تمام تلاش ما این است که بتوانیم نظرسرمایه گذاران بخش خصوصی در ساخت پارکینک را جلب کنیم.

آقازاده گفت: متاسفانه کمک دولت به شهرداری کرج به هیچ وجه در حد و اندازه این کلانشهر نبوده و به هر حال با توجه به نوپا بودن استان البرز شاید این انتظار به جایی نباشد اما در خیلی از مواقع از محل اعتبارهای استانی و ملی به شهرداری ها کمک می شود ، در حالی کمک به شهرداری کرج در این زمینه بسیار ناچیز بوده و بیشتر هزینه هایی که ما در شهر کرج انجام می دهیم همه از اعتبارات خود شهرداری است.



شهردار کرج در خصوص فضای سبز نیز گفت: خوشبختانه در فضای سبز توفیقات زیادی داشتیم از جمله تحویل گرفتن پارک جهان نما که به یکباره 110 هکتار فضای سبز در اختیار شهرداری کرج قرار گرفت که در سال گذشته بلافاصله بعد از تحویل یک میلیارد تومان هزینه کردیم و امسال نیز دو میلیارد تومان برای این پارک هزینه خواهد شد و زمینه آماده شده تا سرمایه های خوبی را از بخش خصوصی در این پارک جذب کنیم.

پارک شهید چمران با سه میلیارد تومان احیا شد



وی افزود: پارک شهید چمران که کاملا مخروبه و متروکه شده بود الان با حدود 3 میلیارد تومان هزینه احیا شده و دومین پارک بانوان شهر کرج هم در این پارک طراحی شده و در حال انجام است که در نظر داریم تا سال آینده افتتاح شود.



وی اظهار داشت: پارک شهید چمران به عنوان یک پارک قدیمی و فضای سبز کرج که در یکی از نقاط خوب شهر کرج واقع است اکنون به عنوان یک پارک شاداب و سرزنده با تاسیسات به روز در حال احداث است که امیدواریم تا پایان امسال به بهره برداری کامل برسد.

شهردار کرج گفت: به طور کلی میزان افزایش فضای سبز عمومی شهر کرج به نسبت 4 تا 5 سال پیش به میزان 2 برابر شده یعنی سرانه فضای سبز این کلانشهر اکنون به حدود 14 مترمربع برای هر شهروند رسیده است.



مهندس آقازاده یادآور شد: برنامه شهرداری این است با توافقی که با سازمان جنگل ها و مراتع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی استان البرز بتواند یک زمین تولید نهالستان به مساحت 140 هکتار در جاده محمدشهر برای تولیدات گیاهی گرفته و برای احداث فضای سبز آماده کند و اداره منابع طبیعی استان هم تاکنون در این زمینه همکاری لازم را داشته است و چنانچه این امر محقق شود سرانه فضای سبز در کرج 5/1 مترمربع افزوده می شود.



شهردار کرج در خصوص تحویل باغ سیب نیز گفت: هرچند مذاکراتی انجام شده اما به نتیجه نرسیده است اما شهرداری کرج برای تحویل گرفتن این باغ آمادگی لازم را دارد و این مهم به همکاری متقابل بخصوص از طرف بنیاد مستضعفان نیاز دارد اما به دلیل مشکلات مختلفی از قبیل مسایل حقوقی و ملی که در مورد باغ سیب وجود دارد تا امروز این امر میسر نشده است.

منتظر تحویل باغ سیب مهرشهر و تبدیل آن به مجموعه تفریحی هستیم



وی تاکید کرد: هدف شهرداری این است که با احیا این باغ بتواند از آن به عنوان یک فضای مفرح و تفریحی برای مردم شهر کرج و دیگر هموطنان استفاده کند و امیدوار است با ساخت این پارک آن را به یکی از بهترین و زیباترین پارک ها در کشور تبدیل کند.

در خصوص ساماندهی آب رودخانه کرج نیز شهردار کرج گفت: با سازمان آب منطقه ای به توافق رسیدیم و کارهای لازم برای پیمانکار نیز به انجام رسیده است و امسال پیمانکار انتخاب و کار اجرایی شروع خواهد شد که با این کار می توان ادعا کرد که طرح ساماندهی رودخانه کرج بعد از 30 سال پیگیری به انجام رسیده است.



وی افزود: کار ساماندهی این رودخانه از شمال کرج تا پل حامی انجام شده است که این حدود 850 متر را شامل می شود و نیازهایی مانند رستوران ها و مناطق اسکی و قایق رانی و پارکینگ مسطح با ظرفیت چهار هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته شده و با سازمان جهاد کشاورزی نیز توافق شده که زمین متعلق به جهاد در اختیار شهرداری قرار گیرد و اگر فاز اول ساماندهی رودخانه انجام شود رونق خاصی به این منطقه و فضای سبز خواهد بخشید.

آقازاده در بحثهای فرهنگی نیز گفت: انصافا در سال های اخیر کمک به هیئت های مذهبی و مراکز فرهنگی افزایش یافته و شهرداری برای احداث مجتمع های فرهنگی و توسعه کتابخانه ها اقدامات لازم انجام داده است و بیش از پنج میلیارد تومان کمک به مراکز فرهنگی سپاه ، پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج صورت گرفته که واقعا در طی تاریخ کمک شهرداری به ارگان های فرهنگی بی نظیر بوده است البته ما این را قبول داریم که بخشی از کارهای شهرداری جنبه فرهنگی دارد و تمام تلاش ما نیز بر همین اصل استوار بوده است.



وی گفت: طی پنج سال اخیر شاهد رشد و ارتقای کیفی رسانه ها بوده ایم مثلا رسانه ای همچون شبکه خبری عملکرد قابل تقدیری دارند.



وی افزود: رسانه ها ریه های تنفسی جامعه هستند و اگر دچار مشکل شود جامعه هم دچار مشکل می شود و این بر همه مسوولان واجب است که رسانه ها را مورد حمایت قرار دهند و البته رسانه ها نیز باید با پرهیز از مسایل حاشیه ای از حق طبیعی و قانونی خود که همانا انتقاد است بصورت سازنده استفاده کنند.

تقویت مراکز فرهنگی از وظایف شهرداری است



آقازاده، تقویت مراکز فرهنگی را از وظایف شهرداری دانست و گفت: به عنوان مثال شهرداری کرج برای راه اندازی سیمای استان البرز حدود یک میلیارد تومان پرداخت کرده است.



شهردار کرج در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی و دیگر انتخابات تاکید کرد: هیچ یک از بخشهای شهرداری حق ورود تبلیغاتی به انتخابات و استفاده از امکانات و اموال شهرداری که جز اموال عمومی و بیت المال است را ندارد، چرا که قانون این امور را به شدت منع کرده و ما هم که مجری قانون هستیم در این زمینه به هیچ وجه در برابر متخلفان کوتاه نخواهیم آمد.



وی گفت: اما حضور مردم در انتخابات بسیار مهم است و ما به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی استان با حدود 40 تا 50 هزار نفر اعضای خانواده کارکنان شهرداری باید تلاشمان این باشد که بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کرده و در حد توان به گرمای انتخابات و حضور پرشور مردم کمک کنیم.



مهندس آقازاده افزود: به عنوان یک وظیفه ملی تمام تلاش ما باید برای حضور هر چه بیشتر مردم در پای صندوق های رای شوراهای اسلامی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم باشد و برای دست یابی به این هدف و برای شرکت در انتخابات از بعد ملی و حضور پرشکوه مردم در انتخابات برنامه های خوبی در شهرداری کرج داریم.



وی اظهار داشت: باوجود این، در بحث انتخابات ورود شهرداری کرج به موضوع انتخابات به خصوص انتخابات شورای شهر تجربه بسیار ناموفقی است از همین رو ترتیبی را اتخاذ کرده ایم که به هیچ وجه شهرداری به موضوع انتخابات ورود نکند، به مدیران شهرداری هم سفارش و تاکید لازم شده و تذکر و هشدار لازم داده شده است.



شهردار کرج تاکید کرد: قاطعانه اعلام می کنم که در خصوص انتخابات به شدت و دقت باید قانون رعایت شود و هر کسی مرتکب تخلفی شود بطور قطع با او برخورد خواهد شد و دستگاه های نظارتی شهرداری مثل ادارات بازرسی و حراست بعنوان واحد های درون سازمانی را مامور کرده ایم تا با هرگونه تخلف احتمالی برخورد کنند.

در این بازدید علیرضا پیغمبردوست مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرج و نوری مقدم مسئول دفتر حوزه شهردار وی را همراهی می کردند.